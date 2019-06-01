0553 313 94 23

Halit Ergenç'e trafikte saldırı!

Oyuncu Halit Ergenç, sabah saatlerinde trafikte seyir halindeyken bir araçtan inen iki kişi tarafından saldırıya uğradı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 16:00
Halit Ergenç'e trafikte saldırı!

Halit Ergenç, olayın akabinde karakola giderek şikayetçi oldu. Oyuncu yaşadıklarını sosyal medya hesabından böyle anlattı;

“Bugün sabah saatlerinde trafik güvenliğini tehlikeye sokacak şekilde seyreden bir araç içerisinden inen iki kişinin tehdit, hakaret ve fiziksel saldırısına uğramış bulunmaktayım.

Konu ile ilgili resmî makamlar nezdinde gerekli işlemleri başlattım. Trafik kurallarını ihlal ederek, toplumun güvenliği tehdit eden bu davranış biçimiyle ilgili tüm yasal haklarımı kullanarak, konunun takipçisi olacağımın bilinmesini isterim.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 16:00
  1. halit ergenç
  2. halit ergenç saldırı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Karakoç’tan TFF Başkanı Özdemir’e destek
    1. Karakoç’tan TFF Başkanı Özdemir’e..
    2. İmam Hatip Lisesi’nde sergili iftarlı..
    3. Yalovaspor’da teknik direktör ve..
    4. İyice uçtular! İP'li isimden İstanbul..
    5. Jandarma’dan şehit aileleri ve..
    6. MÜSİAD Başkanı Çelenk’ten bayram..
    7. Kıbrıs tatlısı nasıl yapılır? Kıbrıs..
    8. Halit Ergenç’e saldıran iki kişi..
    9. Genç milliler İspanya’ya hazır
    10. Trafik ekipleri yola çıkan sürücüleri..
    11. Ameliyat parası kısa sürede sosyal..
    12. Kaçak göçmenler gündüz kaçarken..
    13. Dışişleri’nden İsrail açıklaması
    14. Öğrencilerin duyarlılığı
    15. ASKON Diyarbakır’da iftar verdi
    16. Rektör Aldemir, Kadir Gecesinde..
    17. Aracını park etmek isterken başka..
    18. Yenikapı’ya girişler başladı
    19. Fatma Şahin’den Bayram vurgusu
    20. "Irak ve Suriye'den giden teröristler..
    21. SANKON’dan Venezuela Büyükelçiliğine..
    22. Silahla ateş ederek hasmını böyle..
    23. Bakan Kasapoğlu TFF Başkanlığı’na..
    24. Seçim sonrası İngiliz siyaseti çorbaya..
    25. Maltepe’de çatı yangını havadan..
    26. Başkan Seçer, iftarda Tarsuslularla..
    27. Vali Akbıyık, yaralı askeri ziyaret..
    28. Elazığ’daşehit ailelerine ziyaret
    29. Kuşadası’nda 7 yıl aradan sonra kiraz..
    30. Sinoplu çiftçiler mağdur durumda
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti