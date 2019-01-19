Halit Doğan kimdir? Halit Doğan hangi görevlerde bulundu? Halit Doğan AK Parti Samsun Çarşamba belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Halit Doğan’ın kim olduğu araştırılıyor. AK Parti Çarşamba ilçe belediye başkan adayı Halit Doğan oldu.

Halit Doğan AK Parti Samsun Çarşamba belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Halit Doğan’ın kim olduğu araştırılıyor. AK Parti Çarşamba ilçe belediye başkan adayı Halit Doğan oldu. 2014 yılında AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı görevine gelen Doğan’ın 3 dönemi dolan Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar’ın yerine aday olarak gösterildi. Mütevazi ve beyefendi kişiliği ile genel merkez tarafından Çarşamba belediye başkan adayı olarak AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Avukat Halit Doğan aday gösterildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.