Halit Doğan kimdir? Halit Doğan hangi görevlerde bulundu?
Halit Doğan AK Parti Samsun Çarşamba belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Halit Doğan’ın kim olduğu araştırılıyor. AK Parti Çarşamba ilçe belediye başkan adayı Halit Doğan oldu.19 Ocak 2019 Cumartesi 10:11
Halit Doğan AK Parti Samsun Çarşamba belediye başkan adayı olmasıyla birlikte Halit Doğan’ın kim olduğu araştırılıyor. AK Parti Çarşamba ilçe belediye başkan adayı Halit Doğan oldu.
2014 yılında AK Parti Çarşamba İlçe Başkanlığı görevine gelen Doğan’ın 3 dönemi dolan Çarşamba Belediye Başkanı Hüseyin Dündar’ın yerine aday olarak gösterildi. Mütevazi ve beyefendi kişiliği ile genel merkez tarafından Çarşamba belediye başkan adayı olarak AK Parti Çarşamba İlçe Başkanı Avukat Halit Doğan aday gösterildi.
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