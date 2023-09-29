Halisdemir, Olçok, Çetin ve şehidlerin kaç filmi var?
Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun, "Halisdemir, Olçok, Çetin ve şehidlerin kaç filmi var?" başlıklı yazısı...
Antalya’da Altın Portakal Film Festivali'nde yaşanan FETÖ gerilimi sonrası Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu çarpıcı bir yazı kaleme aldı.
Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...
Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın finansal desteği ile, yıllardır Antalya’da Altın Portakal Film Festivali düzenlenir.
Milletin parası ile, milletin inancına, örfüne adetlerine, insanlarına hakaret edilir..
Bu sefer, Kültür Bakanlığı “Hooop” dedi..
ÖNE ÇIKAN VİDEO
“Hooop dedi” dediysek..
Öyle; ince eleme, sık dokuma, tek tek filmleri inceleyip de, “Tamamdır. Bunlarda inancımıza küfür yok. Milletin değerlerine hakaret yok, sadece şunda var” dediğini iddia etmiyorum.
Şöyle bir bakmış..
“Kanun gücü” isimli belgesel olma iddiasındaki filmi, FETÖ propagandası yapıldığı ayan beyan ortada olduğu için, “Bu kadarına onay vermek, kendimizi inkar olur” diyerek, festival yönetimini uyarmış.
Festival yönetimi uyarıyı haklı bulmuş.
Belirtilen belgeselin yarışmayı sıkıntıya düşüreceğini düşünerek, festival dışına bırakmış..
Olur mu?
...YAZININ DEVAMI İÇİN TIKLAYINIZ...