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Halis Özkahya UEFA Avrupa Ligi’nin hangi maçını yönetecek?

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları devam ediyor. FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi G Grubunda İspanya'nın Villarreal ile Avusturya'nın Rapid Wien takımları arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

22 Ekim 2018 Pazartesi 14:40
Halis Özkahya UEFA Avrupa Ligi’nin hangi maçını yönetecek?

UEFA Avrupa Ligi karşılaşmaları devam ediyor. FIFA kokartlı hakem Halis Özkahya, UEFA Avrupa Ligi G Grubunda İspanya'nın Villarreal ile Avusturya'nın Rapid Wien takımları arasında oynanacak müsabakayı yönetecek.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre, El Madrigal Stadı'nda saat 22.00'de başlayacak karşılaşmada düdük çalacak Halis Özkahya'nın yardımcılıklarını, Ceyhun Sesigüzel ve Hakan Yemişken üstlenecek. İlave yardımcı hakem olarak Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk'ün yer alacağı maçın dördüncü hakemi ise Bahattin Duran olacak.

Beşiktaş Genk maçı ne zaman saat kaçta? Beşiktaş Genk maçının hakemi kim?

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 14:40
  1. Halis Özkahya
  2. Villarreal- Rapid Wien maçı
  3. Villarreal- Rapid Wien maçı ne zaman

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