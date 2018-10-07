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Halınızı bitiren toz, güneş ve nem

Halılarınızı uzun süre kullanabilmeniz için size bazı önerilerimiz var...

07 Ekim 2018 Pazar 17:27
Halınızı bitiren toz, güneş ve nem

Halılar için düzenli temizlik şarttır. Halılarınızı güçlü ve tercihen fırçalı elektrik süpürgesiyle hergün veya haftada en az iki kere süpürün.

● Halının üzerine ayak kısmı sivri veya dar eşyalar koymayın. Halı üzerindeki eşyalar ne olursa olsun; belirli aralıklarla, halının veya eşyaların yerini değiştirin. Aksi taktirde halı havı deforme olacaktır.

● Hav ipliği cinsi ne olursa olsun halı üstüne; su, çay, ütü gibi 70 derece ısının üzerindeki herhangi bir maddeyi koymayın.

● Halı yıkanmamalı silinerek temizlenmelidir. Silme işleminde sadece kaliteli bir halı şampuanı kullanılmalıdır. Unutmayınız: su, halılar için kirletici, zararlı bir maddedir. Temizlikten sonra halı kısa sürede kurutulmalı asla nemli bırakılmamalıdır.

● Halıyı kurutma işlemini asla kızgın güneş altında yapmayınız.

● Halı, deterjan, sert yüzey temizleyicileri, çamaşır suyu, tuz ruhu gibi maddelerden uzak tutulmalıdır.

● Halının üzerine dökülen sıvı hemen emici bez, kağıt havlu veya vakumlu süpürge ile halıdan emilmelidir.

● Halı yüzeyinde kullanım yoğunluğundan dolayı bölgeler arasında farklılıklar olur. Özellikle düz ve açık zeminli halılarda bu durum daha da belirgindir. Bunun önüne geçmek için halınızın yerini belirli aralıklarla değiştirin.

● Halı taşınırken veya muhafaza edilirken kesinlikle katlanmamalıdır. Her zaman rulo halinde taşınmalı veya muhafaza edilmelidir.

● Halının muhafaza yeri nemli veya rutubetli olmamalıdır.

● Halı havının uzun süre doğrudan güneş ışığı alması durumunda renklerde değişim meydana gelebilir. Direk güneş ışığı alan yerlerde halının yerini sıkı sık değiştirmelisiniz

● Yuvarlak, oval ve sekizgen halılar her kenarı overlok dikilmiş olarak satılırlar. Çırpma ve dövme bu halılarda overlok patlamalarına sebebiyet verir.

● Açık zeminli halılar elbette daha kolay kir gösterir ve daha zor temizlenir. Halı seçimi yaparken kullanılacak yerin durumuna göre zemin rengi belirlemek daha sonraki kullanım kolaylığı için faydalı olacaktır. Unutmayınız ki hiçbir leke çıkartıcı, lekelenen eşyaya zarar vermeden bütün lekeleri asla tamamen çıkartmaz.

Haber Tarihi: 07 Ekim 2018 Pazar 17:27
  1. halı
  2. halı temizliği
  3. halı bakımı

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