Haliliye’nin takımı turnuvada şampiyon oldu

Haliliye Belediyespor Kick Boks Takımı, Gaziantep’te düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Turnuvasında takım halinde şampiyon olarak, 10 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalyanın sahibi oldu.

Gaziantep Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce 15 Temmuz şehitleri anısına düzenlenen Kick Boks Turnuvaya, Haliliye Belediyespor Kick Boks Takımı da katıldı. Kamil Ocak Spor Salonunda yıldızlar, gençler ve büyükler kategorilerinde düzenlenen 10 ilden 500 sporcunun katıldığı turnuvada, Haliliye Belediyespor Kick Boks Takımı, aldığı başarılar ile takım halinde şampiyon oldu.

Haliliye Belediyespor’dan Gülfidan Arusoğlu, Emrah Yaşar, Yusuf Fısto, Miraç Arusoğlu, Muhittin Akaltun, Dicle Bedir, Melek Deniz, Mehmet Eriş, Ömer Beyaz ve Fatma Akaltun şampiyon olurken, Büşra Deniz ve Mahir Bozdağ ikinci, Muhammet Olcay ve Necati Aslan üçüncü oldu.

Haliliye Belediyespor Kick Boks Takımı Antrenörü ve Milli Takım Antrenörlerinden Murat Akaltun, yaptığı açıklamada takım halinde şampiyon olduklarını ifade ederek, Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a gençlere tanıdığı imkanlardan dolayı teşekkür etti.