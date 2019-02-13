Haliliye’de parklarda güvenlik çalışmaları devam ediyor

Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler müdürlüğü, ilçe genelinde başlattığı güvenli parklar oluşturma çalışmaları kapsamında Selçuk Polat Parkına güvenlik kameraları yerleştirdi.

Haliliye Belediye Başkanı Fevzi Demirkol, geçtiğimiz günlerde kente kazandırdığı ilklere bir yenisini daha ekleyerek parklarda güvenlik kameraları kurulumunu başlattı. Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri çalışmalar doğrultusunda Veysel Karani Mahallesinde bulunan Selçuk Polat parkında güvenlik kamerası kurulumu başlattı. Parkın çeşitli noktalarına kameraları yerleştiren ekipler, 24 saat kayıt sistemiyle parklarda güvenliğin sağlanması amaçlıyor. Vatandaşların parkalarda rahatça ve huzur içerisinde zaman geçirmesini hedefleyen Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası kurulumunu, ilçe genelindeki parklarda program dahilinde gerçekleştirilecek.

Demirkol’un talimatları ile "Yemyeşil Haliliye" hedefleri doğrultusunda çalışmalarını yürüten park ve bahçeler müdürlüğü rutin çalışmalarına da ara vermeden devam ediyor.Park ve bahçeler müdürlüğü ekipleri, parklarda ihtiyaç duyulan alanlara yeni kamelyalar kuruyor. Muhsin Yazıcıoğlu ve Arap Hoca parklarında kamelya montajı yapan ekipler, ilçe genelindeki tüm parkları yaz mevsimine hazırlıyor. Haliliye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Yemyeşil Haliliye" hedefi doğrultusunda tüm ilçe genelinde çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.