Halilie’de çeyrek asırlık sorun çözüme kavuşuyor

Atatürk Mahallesi sakinlerinin uzun yıllardır beklediği park ve yeşil alan yapım çalışmalarına başlanıldı.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın göreve geldikten sonra 20 yıla aşkındır Atatürk Mahallesi sakinlerinin park ve yeşil alan sorununun çözümü için başlattığı çalışmaların sonuna gelindi. Mahallede bulunan 6 adet taşınmazın kamulaştırılması sonrası başlatılan yıkım çalışmaları tamamlandı. Tamamlanan yıkımın ardından Fen İşleri Müdürlüklerine bağlı ekipleri park ve yeşil alan yapımı için zemin düzleştirme çalışmaları başlatıldı. Yapılan çalışmalarının ardından Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri ise içerisinde oyun grubu, bank ve kamelya bulunan park çalışmaları başlatılacak. Çok kısa süre içerisinde taleplerinin yerine getirildiğini ifade eden mahalle sakinleri, Canpolat, “mahallemize gelerek taleplerimizi dinledi. Bizler 20 yıla aşkındır burada bir yeşil alan olmasını talep ediyoruz. Fakat boş alan olmadığından dolayı bu taleplerimiz gerçekleştirilemedi. Canpolat bu sorunun çözüleceğini ifade ederek mahallede bulunan yapıları yıkarak boş alan oluşturdu. Kısa süre içerinde de ekipler buraya gelerek park çalışmalarına başladılar” ifadelerini kullandı.

Yapılan bu çalışmaların ardından mahallelerinin daha yaşanabilir bir yer olduğunu söyleyen bir diğer vatandaş ise “Artık çocuklarımız daha rahat ve güvenilir bir şekilde oyun oynayacakları alanları oldu. Biz böylesi hizmetlerinden dolayı Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’a teşekkür ediyoruz” dedi.