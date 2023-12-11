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Spor Halil Umut Meler'e Ankaragücü başkanından yumruklu saldırı!
Spor

Halil Umut Meler'e Ankaragücü başkanından yumruklu saldırı!

Yeniakit Publisher
2023-12-11 22:19:00 - 2023-12-11 22:30:23
Halil Umut Meler'e Ankaragücü başkanından yumruklu saldırı!

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Faruk Koca, Çaykur Rizespor maçından sonra hakem Halil Umut Meler'e sahanın içinde yumruk attı.

Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçının ardından sahaya giren Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, hakem Halil Umut Meler'e yumruk attı.

Hakem Halil Umut Meler, bu saldırının ardından yerde kaldı.

SADECE YUMRUK ATILMAMIŞ!
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hakem Halil Umut Meler, aldığı yumruk darbesiyle yerde kaldıktan sonra bir başka kulüp çalışanının Meler'in kafasına tekme attığı da görüntülere yansıdı.

Halil Umut Meler'in gözü şişti!

Maganda başkan ve ekibi olay yerinden güçlükle uzaklaştırılırken, Halil Umut Meler'in gözünün şiştiği ve morardığı ekranlara yansıdı.

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