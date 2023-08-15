Halil Konakçı’yı eleştiren Fatih Altaylı’nın Öcalan sevgisi ifşa oldu!

Hatay üzerinden söyledikleri tartışma yaratan Halil Konakçı'ya saldıran gazeteci Fatih Altaylı'nın teröristbaşı Abdullah Öcalan ile fotoğrafları ortaya çıktı.

Ulu Çınar imamı Halil Konakçı’nın Hatay ile ilgili sözleri sosyal medyada gündem olurken gazeteci Fatih Altaylı sert eleştirilerine devam ediyor. Altaylı, “Abdullah Öcalan bile bu kadar ileri gitmedi” sözleriyle Halil Konakçı’yı eleştirirken Altaylı’ya sosyal medyada teröristbaşı Öcalan ile yediği yemek hatırlatıldı.

Konakçı, sosyal medyada yayılan bir konuşmasında, “Hatay’ın çoğunluğu Araptır. Hatay Türkiye topraklarına katıldığında yapılan ilk icraat ezanın yasaklanması oldu. Yani Fransız’ın yapmadığı zulmü bu topraklarda yaptılar.” İfadelerinde bulunmuştu.

“ABDULLAH ÖCALAN BİLE BU KADAR İLERİ GİTMEDİ”

Gazeteci Fatih Altaylı ise Konakçı’nın bu ifadelerini kendi sosyal medya kanalında eleştirdi. Altaylı yaptığı konuşmada“Bu çok açık Türkiye’nin bölünmesi demek. Abdullah Öcalan bile bu kadar ileri gitmedi. Kandil’deki hain teröristler bile bu kadar ileri gitmedi. Bu adam net bir şekilde Türk toprağının başkasına ait olduğunu söylüyor” diye konuştu.

“SOFRA ARKADAŞI BEBEK KATİLİ ÖCALAN’A TERÖRİST DİYEMEMİŞ”

Gazeteci Mehmet Ardıç da Altaylı’nın bu konuşmasını kendi Twitter hesabından aktararak “Halil Konakçı hocaya saldıran Fatih Altaylı, sofra arkadaşı Bebek katili terörist başı Öcalan’a terörist diyememiş..” diye yazdı. Ardıç yayınladığı videonun sonuna da Altaylı’nın Öcalan’la beraber yediği yemeğin görselini ekledi.

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