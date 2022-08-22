Halil Konakçı'dan kritik çağrı: Devlet engel olmalı

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Yaptığı sohbetlerle vatandaşları dine, imana ve Kur’an’a davet eden Halil Konakçı son günlerde LGBTİ+ propagandası yapanlara tepki gösterdi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Halil Konakçı, "Konserlerde iç çamaşırlarıyla sahneye çıkacak kadar imani ve ahlaki değerlerini kaybedip birde sahnede lgbt paçavrası açan bu ahlak teröristlerine devlet engel olmalı. Ey bu toprağın geleceğni düşünenler bu ahlak yoksunlarını dinlemeyin ve bunların şarkılarını medyada yayınlamayın" dedi.