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Aktüel Halil Konakçı'dan kritik çağrı: Devlet engel olmalı
Aktüel

Halil Konakçı'dan kritik çağrı: Devlet engel olmalı

Son zamanlarda LGBTİ+ bayrağı açanlar ve destek veren sözde sanatçılarına bir tepki de Halil Konakçı'dan geldi.

Yeniakit Publisher
2022-08-22 14:23:00 -
Halil Konakçı'dan kritik çağrı: Devlet engel olmalı

 

 yeniakit  Ankara 

Yaptığı sohbetlerle vatandaşları dine, imana ve Kur’an’a davet eden Halil Konakçı son günlerde LGBTİ+ propagandası yapanlara tepki gösterdi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Halil Konakçı, "Konserlerde iç çamaşırlarıyla sahneye çıkacak kadar imani ve ahlaki değerlerini kaybedip birde sahnede lgbt paçavrası açan bu ahlak teröristlerine devlet engel olmalı. Ey bu toprağın geleceğni düşünenler bu ahlak yoksunlarını dinlemeyin ve bunların şarkılarını medyada yayınlamayın" dedi.

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