  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Fuarda 16 farklı TüMOSAN ürünü sergileniyor! TÜMOSAN Marin Motorları 2023 IDEF Fuarı’na damga vurdu

HÜDA PAR'a kanlı saldırıda Sacit Pişkin'n öldüren zanlının aciz savunması!

Halk TV'ye sansür uygulayan Kılıçdaroğlu'ndan pişkin açıklama

Rezalet ki ne rezalet! Bu spor falan değil, düpedüz küstahlık! Erdoğan’a şok sözler

Büyük müjde! Annelere 15 bin lira verilecek! İşte şartlar ve yapılması gerekenler

Türkiye için korkunç tarih verildi... Kara haber dağ taş her yerde yankılandı! Eyvah ki ne eyvah

FETÖ’nün İP oyunu! Bu hamle, aynı zamanda Akşener'in veliahdının kim olacağının da...

CHP’li İsmail Saymaz bombayı patlattı! Hiç kimse bunu beklemiyordu

Deprem sonrası Adana'da korkutan olay

Kemal Kılıçdaroğlu’na tokat en yakınından geldi! Sesi 100 metre ötede yankılanacak
Gündem Halil Konakcı'dan kendisini hedef alanlara hodrimeydan!
Gündem

Halil Konakcı'dan kendisini hedef alanlara hodrimeydan!

Yeniakit Publisher
2023-07-25 23:11:00 -
Halil Konakcı'dan kendisini hedef alanlara hodrimeydan!

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı, kendisini hedefe koyanlara sert ifadelerle karşılık verdi.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Konakcı Hoca, "Bizler Allah ve Resul’ünün kaidelerini, Vatan sevgisini, Devlet ve Ümmet bilincini anlatmaya devam edeceğiz." dedi.

"Sizde ahlaksızlığınızın ispatı olan küfür ve hakaretleri etmeye, korkaklığınızın ispatı olan sahte hesaplardan tehdit etmeye devam edeceksiniz." ifadelerini kullanan Konakcı Hoca, sözlerini şu önemli mesajla noktaladı:

Allah nurunu tamamlayacak!

Seccadeye ayakkabılarıyla basıp poz veren Kılıçdaroğlu'na Halil Konakcı'dan sert tepki
Seccadeye ayakkabılarıyla basıp poz veren Kılıçdaroğlu'na Halil Konakcı'dan sert tepki

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Seccadeye ayakkabılarıyla basıp poz veren Kılıçdaroğlu'na Halil Konakcı'dan sert tepki

Halil Konakcı Hoca: İsrail'in nüfusu 8 milyon!
Halil Konakcı Hoca: İsrail'in nüfusu 8 milyon!

İSLAM

Halil Konakcı Hoca: İsrail'in nüfusu 8 milyon!

Halil Konakcı Hoca'dan Celal Şengör tepkisi! 'Bunlar yüzünden çocuklar ateist oluyor'
Halil Konakcı Hoca'dan Celal Şengör tepkisi! 'Bunlar yüzünden çocuklar ateist oluyor'

Gündem

Halil Konakcı Hoca'dan Celal Şengör tepkisi! 'Bunlar yüzünden çocuklar ateist oluyor'

Halil Konakcı Hoca'dan fırsatçı ev sahiplerine: Sizin Allah korkunuz yok mu?
Halil Konakcı Hoca'dan fırsatçı ev sahiplerine: Sizin Allah korkunuz yok mu?

Gündem

Halil Konakcı Hoca'dan fırsatçı ev sahiplerine: Sizin Allah korkunuz yok mu?

Halil Konakcı Hoca'dan Ebrar Karakurt'a destek veren Kübra Dağlı'ya çok sert tepki!
Halil Konakcı Hoca'dan Ebrar Karakurt'a destek veren Kübra Dağlı'ya çok sert tepki!

Gündem

Halil Konakcı Hoca'dan Ebrar Karakurt'a destek veren Kübra Dağlı'ya çok sert tepki!

Halil Konakcı öyle bir cevap verdi ki… Ümit Özdağ bu kapağı ömür boyu unutamaz!
Halil Konakcı öyle bir cevap verdi ki… Ümit Özdağ bu kapağı ömür boyu unutamaz!

Siyaset

Halil Konakcı öyle bir cevap verdi ki… Ümit Özdağ bu kapağı ömür boyu unutamaz!

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23