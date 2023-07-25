Halil Konakcı'dan kendisini hedef alanlara hodrimeydan!
Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı, kendisini hedefe koyanlara sert ifadelerle karşılık verdi.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Konakcı Hoca, "Bizler Allah ve Resul’ünün kaidelerini, Vatan sevgisini, Devlet ve Ümmet bilincini anlatmaya devam edeceğiz." dedi.
"Sizde ahlaksızlığınızın ispatı olan küfür ve hakaretleri etmeye, korkaklığınızın ispatı olan sahte hesaplardan tehdit etmeye devam edeceksiniz." ifadelerini kullanan Konakcı Hoca, sözlerini şu önemli mesajla noktaladı:
Allah nurunu tamamlayacak!
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