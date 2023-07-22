Halil Konakcı öyle bir cevap verdi ki… Ümit Özdağ bu kapağı ömür boyu unutamaz!
Halil Konakcı, Zafer Partisi Genel Başkanı ırkçı Ümit Özdağ'a hayatı boyunca unutamayacağı bir ders verdi.
Kemal Kılıçdaroğlu ile gizli bakanlık pazarlığı yaparak Millet İttifakı'na destek vermeyi tercih etmesiyle gündeme gelen Ümüt Özdağ'ın ırkçılığı kadar büyük cehaletini, Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı ortaya çıkardı.
Twitter hesabından paylaşımda bulunan Konakcı Hoca, "Şşşşşt Zafer Partililer size üzüleceğiniz bir şey söyleyeyim mi?" dedikten sonra şu ifadeleri kullandı:
"Zafer" Arapça kökenli bir kelimedir. İşte ilim ve kültür seviyeniz bu kadar.
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