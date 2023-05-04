Halil Konakcı Hoca'dan Trabzon'a teşekkür mesajı!
Laikçileri rahatsız eden açıklamaları sebebi ile hedefe konan Halil Konacı Hoca Trabzon'da konferansa katıldı.
Konakcı Hoca'ya yoğun ilgi gösteren Trabzonlular, konferans salonunda adım atacak yer bırakmadı.
Konferansa ilişkin fotoğraf karelerini Twitter hesabından paylaşan Konakcı Hoca, Trabzonlulara şöyle teşekkür etti:
Trabzon halkı Müslüman ve vatanseverdir. Aşağıda ki resimler Trabzon konferansımızdan. Trabzon da ne Ali Şükrü’ler var hala. Gittim gördüm. Bu güzel geceyi tertib edenlere ve katılan tüm kardeşlerimize gönülden teşekkür ediyorum.