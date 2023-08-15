Halil Konakçı Hoca’dan müthiş tespit! N’oldu beyler, gerçekler çok mu acıttı?

Yeniakit Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, "N’oldu beyler, gerçekler çok mu acıttı?" başlıklı yazısında Halil Konakçı Hoca ile ilgili konuştu.

İşte o yazı:

Kısır tartışmayı sevmem..

Rahmetli babamdan vasiyetliyim..

Baktım konu lastik gibi uzuyor, faydası olmayan tartışmaya gidiyorum, babamın nasihati üzerine; “pekala, pek güzel” der geçerim..

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Ama yine vasiyetliyim, doğru bildiğim şeyi de, net gerçekleri de, ölsem savunmaktan geri durmam..

Halil Konakçı hoca, bir değerlendirmede bulunmuş..

Birçok tarihçinin de yaptığı tesbiti tekrarlamış, “Hatay’ın çoğunluğu Arap’tır. Kürt ve Arap kardeşlerimiz var orada. Hâlâ da öyle. O zaman da öyleydi” demiş..

Hatay’ın nüfusunu, tek tek oturup sayabilir miyiz?

Tabii ki mümkün değil..

“Sen kimlerdensin.. Anan-baban kim.. Her ikisi de mi aynı etnik kökenden, yoksa biri farklı mı? İkisi de aynı etnik kökenden olsa bile, acaba buraya göç edenlerden mi? Veya tam tersi, Osmanlı döneminde, dışarıya göçedenlerin torunları mısınız?”

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