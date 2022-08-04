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İSLAM Halil Konakcı Hoca'dan 'haya' mesajı! Efendimiz'in (SAV) hadis-i şerifleri ile anlattı
İSLAM

Halil Konakcı Hoca'dan 'haya' mesajı! Efendimiz'in (SAV) hadis-i şerifleri ile anlattı

Sokaklarda hızla artış gösteren çıplaklığa ilişkin uyarısı sebebi ile hedefe konan Halil Konakcı Hoca, İslam'da hayanın önemini anlattı.

Yeniakit Publisher
2022-08-04 16:06:00 -
Halil Konakcı Hoca'dan 'haya' mesajı! Efendimiz'in (SAV) hadis-i şerifleri ile anlattı

 Yeniakit.com.tr 

Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı, bazı kadınların gayr-i ahlaki giyim-kuşamlarını, İslami hususları hatırlatarak eleştirmesi sebebi ile CHP ve sözde kadın savunucularının hedefi haline gelmişti.

Konakcı Hoca, bugünTwitter hesabından paylaştığı mesajlarla İslam'da hayanın önemini anlattı.

Konakcı Hoca mesajında, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) şu hadis-i şeriflerini aktardı:

"Her dinin (kendine özgü) bir ahlâkı vardır; İslâm ahlâkı(nın özü) hayâdır." (İbn Mâce, Zühd, 17)

"Hayâ îmandandır!" (Buhârî, Îmân, 3)

"Hayâ ve îman bir aradadır; biri gittiği zaman diğeri de gider!" (Süyûtî, 53)

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