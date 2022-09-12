Halil Konakcı Hoca'dan ecdad Osmanlı düşmanlarına tarih dersi!

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Halil Konakcı Hoca, İzmir'in Kurtuluşu programında konuşan ve ecdad Osmanlı'ya hadsizce hakaret eden CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e, Twitter hesabından paylaştığı mesajla tepki gösterdi.

Yunan sevdalısı Soyer'e tarih hatırlatmasında bulunan Konakcı Hoca, "Osmanlı düşmanları bilsinler ki Kurtuluş Savaşı da dahil, Dumlupınar, Sakarya, Çanakkale Ve daha bildiğiniz tüm şavaşları kazananlar Osmanlı askeriydi, Osmanlı Subayıydı, Osmanlı paşalarıydı, Osmanlı milletiydi." dedi.

Halil Konakcı Hoca mesajını şöyle tamamladı: Ve yine bilin ki Türkiye; Osmanlı’nın mirasçısı olan son devletimizdir.



