Halil Konakcı Hoca'dan çağrı! 'Bu ülkede Müslüman-kafir tanımı yapılmalı'

Halil Konakcı Hoca, hem başörtüsüne, Peygamber'e (sav), İslami değerlere küfredip hem kendini Müslüman diye tanımlayanlar olduğunu anlattı.

Konakcı Hoca, "Allah'ın ahkamıyla yönetilmeyi, yaşamayı istemiyorsan kafir olursun. Bunu ben söylemiyorum, ayet söylüyor." dedi ve şu çağrıda bulundu:

'Bu ülkede ciddi bir tanım eksikliği var. Kim Müslüman kim kafir tanımı yapılmalı'