Halil Konakçı Hoca'dan "Büyük Aile Yürüyüşü" çağrısı!
Halil Konakçı Hoca, İstanbul Fatih'teki Saraçhane Parkı'nda düzenlenecek LGBT karşıtı eyleme katılacağını belirterek duyarlı vatandaşlara çağrıda bulundu.
Yeniakit.com.tr
Halil Konakçı Hoca, İstanbul Fatih'deki Saraçhane Parkı'nda saat 15:00'da başlayacak LGBT karşıtı eylem için çağrıda bulundu.
Twitter hesabından mesaj paylaşan Konakçı Hoca, "Saat 14.30'da Saraçhane parkında LGBT dayatmasına karşı çıkmak için toplanıyoruz." ifadelerini kullandı.
Konakçı Hoca mesajını şöyle tamamladı: Bu ahlaksızlığa karşı Müslüman aile yapısına sahip çıkalım. Gelecek nesillerimizi koruyalım.