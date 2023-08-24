Halil Konakcı Hoca kazanacağı tazminı merhum Kadir Mısıroğlu için harcayacak!

Konakcı Hoca kendisini Twitter hesabından tehdit eden bir sosyal medya kullanıcısının mesajını alıntıladı.

"Bu zavallı soytarı üç gram aklıyla beni tehdit etmiş." diyen Konakcı Hoca, "Tabii ki yasal işlem başlatıldı ama bu komediyi herkes görsün istedim. Bunun gibi yüzlerce var elimizde. Acınacak halde olan zavallı bir topluluk bu tipler." ifadelerini kullandı.

'Demek doğru yoldayız'

Konakcı Hoca mesajına şöyle devam etti:

Gelen tazminatları ihtiyaçlılara ve talebelere dağıtıyorduk ama bu acizden gelecek tazminatla merhum Kadir Mısıroğlu kitapları dağıtacağım.

Bu bölücü kafatasçılar rahatsız oluyorsa demek doğru yoldayız.

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