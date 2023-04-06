Halil Konakcı Hoca: İsrail'in nüfusu 8 milyon!
İsrail’in yıllardır süregelen zulmünü, Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı değerlendirdi.
Halil Konakcı Hoca, İsrail’in Müslümanlara yönelik zulmüne ilişkin önemli mesajlar verdi.
İsrail’in toplam nüfusunun 8 milyon olduğuna dikkat çeken Konakcı Hoca, “Sadece İstanbul’u alsak gitsek işi bitiririz Ama yapabiliyor muyuz?” diye sorduktan sonra, Efendimiz’in (sav) şu hadis-i şerifini aktardı:
“Çok olacaksınız ama bir işe yaramayacaksınız”
Halil Konakcı Hoca, sözlerini şöyle tamamladı:
Kudüs Müslümanlar İslam’a tam manasıyla sarılınca kurtulacak.
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