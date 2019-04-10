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Halil İbrahim Aşgın kimdir? Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın biyografisi

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Çorum belediye başkanlığını %43 oy oranıyla Ak Parti adayı Halil İbrahim Aşgın kazandı. Peki, Halil İbrahim Aşgın kimdir? Halil İbrahim Aşgın kaç yaşında? Halil İbrahim Aşgın nereli? Halil İbrahim Aşgın hangi görevlerde bulundu?

10 Nisan 2019 Çarşamba 10:37
Halil İbrahim Aşgın kimdir? Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın biyografisi

31 Mart yerel seçim sonuçlarına göre Çorum belediye başkanlığını %43 oy oranıyla Ak Parti adayı Halil İbrahim Aşgın kazandı. Peki, Halil İbrahim Aşgın kimdir? Halil İbrahim Aşgın kaç yaşında? Halil İbrahim Aşgın nereli? Halil İbrahim Aşgın hangi görevlerde bulundu?

Halil İbrahim Aşgın kimdir?

AK Parti Çorum belediye başkan adayı Halil İbrahim Aşgın 1973 yılında Çorum/Merkez Boğacık Köyünde dünyaya geldi.

Üniversite eğitimi dışındaki tüm hayatı Çorum/Merkez'de geçti. İlköğretimini Çorum Cumhuriyet İlkokulunda, orta-öğrenimini Çorum İmam Hatip Lisesinde tamamladı. Lisans eğitimini 1997 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünde bitirdi. Halil İbrahim Aşgın yüksek lisansını Marmara Üniversitesinde yerel yönetimler alanında yaptı. Doktora eğitimini ise Hitit Üniversitesinde sosyoloji alanında tamamladı. Özel Çorum Yabancı Dil, Bilgisayar ve Meslekı Eğitim Merkezi (Language Centre) Kurucu Müdürlüğünde on yedi yıl bulunarak ticaretle uğraştı. Son dört yıldır Hitit Üniversitesinde yerel yönetimler alanında akademisyen olarak çalışmakta olup, bu görevinden Çorum Belediye Başkanı Aday Adaylığı için istifa etti.

AK Parti tarafından Çorum'da belediye başkan adayı olarak gösterilmesinin yanı sıra yerel yönetimler ve siyaset üzerine akademik çalışmaları da bulunan ve aktif olarak sivil toplum faaliyetlerinde de yer alan Aşgın, evli ve dört çocuk babasıdır.

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Haber Tarihi: 10 Nisan 2019 Çarşamba 10:37
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