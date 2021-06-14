Halil Berktay kimdir? Prof Dr Halil Berktay hayatı biyografisi
Halil Berktay kimdir? Liseyi Robert Kolej'de tamamlayan Halil Berktay, lisans ve lisansüstü eğitimini 1968'de Yale Üniversitesi'nde tamamladı. 1969-71 ve 1977-83 yılları arasında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İktisat Tarihi ve İktisadi Doktrinler kürsüsünde, 1991-93 yılları arasında ODTÜ ve 1993-98 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Tarih bölümlerinde öğretim üyeliği yaptı. Sosyal medyada gündene olan Halil Berktay kimdir? Halil Berktay ne iş yapıyor? İşte Halil Berktay hayatı, biyografisi, özgeçmişi.
Halil Berktay 27 Ağustos 1947 tarihinde İzmir'de doğdu. Robert Koleji'nde öğrenim gördü. Yale Üniversitesi'nden mezun oldu. Birmingham Üniversitesi'nde de tarih alanında doktorasını tamamladı.
Halil Berktay, daha sonra Ankara, Boğaziçi ve ODTÜ üniversitelerinde öğretim üyeliği yaptı. Bunun yanında yurtdışında da Birmingham ile Harvard Üniversiteleri'nde dersler verdi. 1989-1993 yılları arasında da Ana Britannica Ansiklopedisi'nde tarih danışmanı olarak çalıştı. Öte yandan Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı'nın da kurucuları arasında yer aldı.