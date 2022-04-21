Halil Akbunar artık Fırtına!

Küme düşmeye aday takımlardan biri olan Göztepe'de flaş bir ayrılık yaşanıyor. İzmir ekibinde 11 yıldır top koşturan Halil Akbunar yuvadan uçuyor. Trabzonspor, 3.2 milyon Euro bonservis bedeliyle yıldız oyuncuyu kadrosuna katıyor. Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da yakından ilgilendiği Halil için Trabzonspor hızlı davrandı ve transferi bitirdi.

Kümede kalma mücadelesi veren Göztepe'de forma giyen futbolcularla ilgili iddiaların ardı arkası kesilmiyor. Senegalli santrforu Ndiaye'yi Çin'in Shangai Port ekibine satan sarı-kırmızılılar, daha sonra Obinna Nwobodo'yu ABD MLS ekiplerinden FC Cincinnati'ye vermişti.

Son olarak kaptan Halil Akbunar'la flaş transfer iddiası ortaya atıldı.

TRABZONSPOR İLE EL SIKIŞTI

Yeni Asır'da yer alan habere göre; Halil Akbunar'ın şampiyonluğa emin adımlarla koşan Trabzonspor ile anlaştığı öne sürüldü. Kulübün yıldız oyuncusu için bordo-mavili kulüple ön protokol yaptığı konuşulurken 3 milyon 200 bin euroluk bonservis bedelini de kasasına koyacağı iddia edildi. Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin listesinde yer alan başarılı oyuncunun transferinin sezon biter bitmez duyurulması bekleniyor. Geçtiğimiz sezon da özellikle G.Saray ile anılan Halil Akbunar'ın 30 Haziran 2026 tarihine kadar sözleşmesi devam ediyor.

GENÇ YILDIZLAR 11'E DOĞRU

Öte yandan Cumartesi günü deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile karşı karşıya gelecek düşme hattındaki Göztepe, gelecek sezonun hesaplarını da yapmaya başladı. Gaziantep'te olası bir puan kaybı halinde resmen küme düşecek sarı-kırmızılılarda kalan maçlarda genç futbolcuların çok daha fazla görev alacağı bildirildi. Spor Toto 1'inci Lig'de oluşturacağı kadronun yapılanmasına start veren Göztepe'de altyapı patentli kaleci Arda, sağ bek Yusuf, golcü Ege, defans Fırat, orta saha Murat ve Efe Can gibi oyuncuların bundan sonraki süreçte formayı giyeceği bildirildi.