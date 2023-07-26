Halıdan çay lekesi nasıl çıkar? 7 Pratik adım: Bu yöntemle yıllarca kullanabilirsiniz! Müthiş alternatif bir formül

Halıdan Çay Lekesi Nasıl Çıkar?

Sirkeli su

Bulaşık makinesi parlatıcısı

Karbonat ve sıcak su

Arap sabunu

Beyaz sabun

Maden suyu

Deterjan ve sirkeli su karışımı

Zaman zaman halıya çay, kahve, meyve suyu döktüğünüz olmuştur. Bu tatlı sakarlıklar halınızda ufak lekelere neden olabilir. Şimdi sizlere sunacağımız bu yazıda halınızdaki çay lekelerini yok edecek kesin çözüm etkili bilgiler yer alıyor. Bembeyaz halıları bile temizleyen etkili ve sihirli yöntemler işte bu satırlarda, kaçırmayın!

1) Sirkeli Su

Halıdaki çay lekesi nasıl çıkar sirke ile nasıl temizlenir? Tüm bu sorularınızı yanıtlamak için buradayız.

Beyaz sirke ve sıcak su ile bir karışım hazırlayıp sprey şişe içine ekleyin. Lekeli bölgeye bu karışımı defalarca püskürtün.

Birkaç dakika sonra soğuk bir bez ile lekeyi temizlemeye çalışın.

Aşama aşama temizlemede leke gidecektir. Eğer ilk temizlikte biraz daha leke kaldıysa spreyi birkaç defa daha kullanabilirsiniz.

2) Bulaşık Makinesi Parlatıcısı

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Bir anlık dalgınlığa gelip halıya çay döktüyseniz endişe etmeyin. Hemen çay dökülen bölgeye bulaşık makinesi parlatıcısını bir miktar dökün ve yaklaşık 1 saat kadar bekleyin.

Bekledikten sonra soğuk havlu ile bölgeyi temizleyin. Dairesel hareketler çizerek temizlerseniz çay lekesinin yok oluşuna şahit olabilirsiniz.

Hangi marka kullanmalıyım diyorsanız; herhangi bir bulaşık makinesi parlatıcısı işinizi görebilir.

3) Karbonat ve Sıcak Su

Halıdan şekerli çay lekesi nasıl çıkar endişenizi karbonatlı su ile yok edeceğiz.

Çay dökülen bölge için ufak bir kap içinde bir paket karbonat ve bir fincan sıcak su karışımı hazırlayın.

Bu karışımı lekeli bölgeye dökün ve bir süre bekleyin.

Daha sonra ılık bir havlu ile lekeyi ovalayın. Karbonat pek çok alanda etkili olduğu gibi halı temizliği konusunda da büyük işler yapacaktır.

4) Arap Sabunu

Çok eski zamanlardan günümüze kadar kullanımı devam eden Arap sabunu, pek çok deterjanın içeriğinde de yer almaktadır.

Halıdaki çay lekesini giderme konusunda da size yardım edecektir.

Bir miktar Arap sabununu çay dökülen halıya sürün ve 10 dakika bekleyin.

Daha sonra ince bir tül veya havlu ile lekeli alanı temizleyin. Lekenin gittiğini görünce çok şaşıracaksınız.

5) Beyaz Sabun

Ufak lekeler için etkili olan beyaz sabun, halınızı temizleme konusunda ufak dokunuşlar yapacaktır. Anında dökülen çaya karşı etkili olan beyaz sabun, halınızda lekeye izin vermeyecektir.

Çay lekesi olan bölgeye beyaz sabunu sürün ve 10 dakika kadar bekleyin.

Sonra ılık bir bez yardımı ile sabunlu bölgeyi dairesel hareketlerle temizleyin. Damla damla olan çay lekelerini yok edecektir.

6) Maden Suyu

Halıdan kurumuş çay lekesi nasıl çıkar? Tabii ki maden suyu ile! Maden suyu kuruyan lekeleri yumuşatır ve temizlenebilir hale getirir. Leke olan halıya maden suyunu dökün.

Birkaç dakika beklemeye geçin. Halıda kısa süreli bir köpürme meydana gelecektir.

Bu işlemden sonra temiz ve ılık bir bezle halıyı ovalayın. Lekenin halıdan kalktığını görebilirsiniz.

7) Deterjan ve Sirkeli Karışım

Deterjanlar temizlik konusunda her evin süper kahramanı. Halıya dökülen çay lekeleri için de etkili olmaktadır.

Çay lekesini gidermek için bir kap içinde bir fincan sirke, biraz sıcak su ve bulaşık deterjanı karışımı hazırlayın.

Dilerseniz çamaşır deterjanı da tercih edebilirsiniz. Bu karışımı lekeli alana dökün ve temiz bir havlu ile halıyı temizleyin.

Daha sonra uzak mesafeden olacak şekilde saç kurutma makinesi ile temizlediğiniz bölgeyi kurutun. Önce ve sonra farkını anında hissedeceksiniz.

Halıdaki Lekeyi Temizlerken Dikkat Edilmesi Gerekenler:

Halının dokusu nasıl olursa olsun, lekenin anında temizlenmesi izlerin daha kolay çıkmasına yardım eder.

Pelteli lekelerin öncelikle nemli bezle ön temizliğinin yapılması, ardından yukarıda önerilen temizlik tüyolarının uygulanması gerekir.

Halı üzerine sıcak bir madde dökülmüşse, leke bırakması an meselesidir. Bu durumlarda soğuk nemli bir bezle halıyı silerek uygun gördüğünüz pratik yöntemleri deneyebilirsiniz.

Eğer halının boyutu küçükse ve çamaşır makinesi yıkaması için uygunsa, önerilen kolay temizlik yöntemlerini denedikten sonra son aşamada makinede yıkayabilirsiniz.

Tüm temizlik işlemlerini denedikten sonra halının havadar bir ortamda kuruması gerekir. Bu işlem için balkon size göre olacaktır.

Eğer halı çok büyükse odayı havalandırarak kurumasını bekleyebilirsiniz.