Halıdaki inatçı lekeler nasıl çıkar?

Ev temizliğinde en önem verilen konulardan biridir halı temizliği. Çabuk kirlenmesin, aman leke olmasın diye üzerine örtüler örtülüp lekeden korumaya çalışılır. Bazen tüm bu çabalar boşa gider ve halımızdan asla çıkmayacağını düşündüğümüz bir leke ile karşı karşıya kalırız. Temizlesek dahi o leke zamanla halının içine doğru işler ve çıkması imkânsız hale gelir. Peki bu inatçı lekelerle nasıl başa çıkarız? Doğal yöntemlerle halı lekesi çıkar mı? Halı temizliğinin püf noktaları nelerdir? İşte aradığınız soruların cevabı...

Havalar ısındı ve boya badana mevsimi geldi çattı. Halıları da kaldırıp yıkamaya başladıysanız size vereceğimiz önerileri muhakkak okumalısınız. Halıda oluşan çay lekeleri, hele ki badana yaparken kuruyan boyalar beklediğinde oldukça zorlu lekelere dönüşebilirler. Ancak artık korkmanıza gerek yok. Size vereceğimiz pratik ve kolay yöntemlerle halı yıkarken lekeler nasıl çıkar sorusunu artık araştırmanıza gerek kalmayacak.

Her halı lekesine farklı bir yöntem

Her lekenin çıkarılma yöntemi farklıdır. Her lekeye aynı işlemi uyguladığınız takdirde halınız yıpranabilir ve leke çıkmayabilir. Bu nedenle sizlere lekelere göre halıdaki lekeleri çıkarma yöntemlerini vereceğiz.

Çay lekesinde erken müdahale şart

Çay lekesine mümkün olduğunca erken müdahale etmek gerekir. Halının üzerinde çay lekesi bırakılırsa çıkması zorlaşacak, lekeyi çıkarmak daha güç olacaktır.

İşlem sırasında peçete ve benzeri maddeler kullanmak yerine kumaş veya havlu kumaşla müdahale etmeniz gerekir. Renkli kumaş tercih ettiğiniz zaman tüm renk halınıza bulaşabilir. Halınızdaki lekeyi çıkartmak isterken daha fazla lekelenmesine neden olabilirsiniz.

Hemen çay dökülen bölgeye bulaşık makinesi parlatıcısını bir miktar dökün ve yaklaşık 1 saat kadar bekleyin. Bekledikten sonra soğuk havlu ile bölgeyi temizleyin. Dairesel hareketler çizerek temizlerseniz çay lekesinin halıdan temizlendiğine şahit olabilirsiniz. Herhangi bir bulaşık makinesi parlatıcısı işinizi görür. Özellikle bir marka olması önemli değildir.

Sarı lekeler limon suyuna karşı koyamaz

Çay ve kahve lekeleri beklediği zaman sarı ve kahverengi lekelere neden olabilmektedir. Hanımlar bilirler halıdaki sarı lekeleri çoğu zaman deterjanlar bile çıkartamaz. Bu nedenle size doğal ve etkili bir yöntem önereceğiz.

Limon içerisinde asit barındırdığı için halı üzerinde oluşan sarı lekeler üzerinde oldukça olumlu sonuçlar verecektir. Halınızın silme suyuna ekleyeceğiniz bir adet limon suyu halınızdaki sarı lekelerin kısa sürede yok olmasını sağlayacaktır.

Sirke, limon ve karbonat; inatçı lekelerde etkili

Evinizin önemli dekorasyon parçalarından biri olan halılarda lekelenmelere karşı önlem alarak koruyabilirsiniz. Aynı zamanda halı yıkama deterjanlarının yanı sıra evinizde her zaman bulunan malzemelerle de halıdaki lekeleri kolayca çıkarabilirsiniz. Bunlara örnek verecek olursak, karbonat, sirke, limon bu malzemeler içerisinde en etkili olanlar arasındadır.

Halıdaki lekeleri çıkartırken halı temizleme suyunu ılık kullanmak yerine elinizi yakmayacak derecede sıcak su kullanabilirsiniz.

Halıdaki oje lekesi çıkar mı?

Halıya oje döktüyseniz ve hemen fark ettiyseniz üzerine aseton dökün ve bir dakika kadar beklettikten sonra kağıt havluyla ovarak lekeyi çıkarın.

Ardından plastik bir silgi ile lekenin olduğu yeri silin.

Kurumuş oje lekelerinden kurtulmak için ;

Halıdaki kurumuş oje lekesini çıkarmak için halıdaki lekeye bir miktar saç spreyi sıkın ve ardından sabunlu ılık su ile silerek çıkarın.

Vermiş olduğumuz yöntemlerin hiç biri işe yaramıyorsa halınızı halı yıkamacılara vererek çok fazla uğraşmadan lekelerden kurtulabilirsiniz.