Halıcılar hedef pazarlarda büyüyecek
Güneydoğulu halıcılar, dünya genelinde paylarını artırmak için üç aylık periyotlarla yeni hedef pazarlar belirleyerek, buralarda büyümeye çalışacak.17 Ağustos 2018 Cuma 10:21
Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, yaptığı açıklamada, halıcılık sektörünün Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu için önemli bir üretim ve ihracat kalemi olduğunu söyledi.
Sektörün geçen yıl 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Kaplan, bu yıl ihracatlarını 1,5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.
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