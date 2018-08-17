Halıcılar hedef pazarlarda büyüyecek

Güneydoğu Halı İhracatçıları Birliği Başkanı Ahmet Kaplan, yaptığı açıklamada, halıcılık sektörünün Gaziantep başta olmak üzere Güneydoğu için önemli bir üretim ve ihracat kalemi olduğunu söyledi.

Sektörün geçen yıl 1,4 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini hatırlatan Kaplan, bu yıl ihracatlarını 1,5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.