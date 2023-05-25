Haliç Üniversitesi'nden iki dijital sanat sergisi!

Haliç Üniversitesi bilim, teknoloji ve sanat alanlarında sürdürdüğü modern eğitim modelleri ile başarılı projeler gerçekleştirmeye devam ediyor. Üniversitenin Güzel Sanatlar Fakültesi bünyesindeki Grafik Tasarım bölümü öğrenci ve akademisyenlerinin ortak çalışması olan iki dijital sergi kendinden söz ettirmeyi başardı. Büyük ilgi ile karşılanan sergilerden ilki, Mart ayında “Ekinoks 2” ismi ile 15 ülkeden 139 sanatçının katılımıyla gerçekleştirildi. Üniversitenin Grafik Tasarım Bölümü öğrencilerinin düzenlediği çevrim içi sergi Haliç Üniversitesi 5. Levent kampüsünün dijital olarak modellenmesiyle tasarlandı. Yılda iki kez gerçekleşen doğa olayı olan ekinokstan ilham alınarak düzenlenen sergide, toplumsal duyarlılık konusunda sanatın önemine vurgu yapıldı. Bir fotoğraf karesinin ya da bir resmin insanların duyarlılık düzeylerini nasıl yükseltebileceğinin ve sanatın duygu dünyasını nasıl zenginleştirildiğinin anlatıldığı uluslararası katılımlı sergi, Haliç Üniversitesi aracılığıyla sanatseverler ile buluştu.

Güzel Sanatlar Fakültesi’nin Toplumsal Duyarlılık Projesi kapsamında hazırladığı bir diğer sergi ise “Stop Violence Against Women” adıyla Atatürk Üniversitesi ve Haliç Üniversitesi iş birliği ile gerçekleştirildi. Mayıs ayında ziyarete açılan sergi, kadın temalı eserler ile ön plana çıktı. Farklı afiş tasarımlarının olduğu dijital sergide; kadının toplumsal hayattaki yerine, kadına yönelik şiddete, kadın haklarına ve kadın cinayetlerine vurgu yapıldı. Haliç Üniversitesi Grafik Tasarım ve Görsel İletişim Tasarımı bölümü öğrencileri tarafından hazırlanan sergi, sanatseverlerden tam not aldı. Haliç Üniversitesi akademisyenlerinin de katkı sağladığı dijital sergi, sanat eğitimi çevrelerince; farkındalık kavramını odağına alması, üniversitelerarası iş birliği ile hazırlanan kolektif bir çalışma olması ve Batı ile Doğu’nun perspektiflerinin bir araya getirilmesi açısından önemli bir proje olarak değerlendirildi.

Haliç Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Müge Demir bahar döneminde düzenledikleri iki önemli sergi hakkında şunları söyledi: “Sanatı ve teknolojiyi bir araya getirmeyi hedeflediğimiz eğitim modelimizle, şimdiye dek pek çok modern ve başarılı projeyi hayata geçirdik. Öğrencilerimize farklı perspektifler sunan nitelikli tasarım eğitimimiz doğrultusunda tasarım gücü, özgün bakış açısı ve teknolojinin imkânlarını öğrencilerimize sunmaya devam ediyoruz. Bu vizyon ile ürettiğimiz projeler, üniversitemiz ve fakültemiz adına gurur ve mutluluk verici başarılar ortaya çıkarıyor. Dijital sanat ve sanatta kolektif üretim sayesinde sergiler günümüzde bambaşka bir boyut kazandı. Ekinoks 2 sergimiz de bu kapsamda İtalya, Güney Kore, İran ve İsveç gibi dünyanın farklı ülkelerinden yetenekli sanatçıların eserleri bir araya gelerek, sanatın birleştirici gücünü bizlere bir kez daha gösterdi. ‘Stop Violence Against Women’ sergimizde Atatürk Üniversitesi ile iş birliği yaparak, kadına şiddet konusunda farkındalığı arttırmak amacıyla bir Toplumsal Duyarlılık Projesi ortaya koyduk. Yaşadığımız çağın sorunlarına dikkat çeken ve bu konularda toplumsal farkındalık yaratan çalışmaların çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. İnsanlara sanatın iyileştirici gücü ile temas edebilirsek geleceğe daha umutla bakabiliriz. Aristoteles insanın mutluluğu, yeteneğini özgürce kullanmasına bağlıdır der. Sanatın birleştirici gücü ve sanatçılarımızın ilham verici yapıtlarıyla, yaşamın güzelliklerinin farkına varabileceğimize inanıyor ve bu düşünce ile yola çıktığımız iki sergide emeği geçen tüm öğrencilerimiz ile akademisyenlerimize teşekkür ediyorum.”

Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik Tasarımı bölüm başkanı Dr. Öğr. Üyesi Ayşe ÖZTÜRK de sergiyle ilgili şu ifadeleri kullandı: ‘‘Yaşanılan dünyanın duyarlılıkla kavranmasında sanatın işlevi tartışılamaz. Bazen bir resim, fotoğraf, film gibi sanat etkinlikleri, zor bir konuyu, haberi kitlelere anlatabilir. Bir fotoğraf karesi insanlığı harekete geçirebilir; savaşlara, açlığa, yoksulluğu karşı toplumlarda duyarlılık yaratır. Sanatçı ve izleyici arasındaki bağ, olağanüstü duygu dünyasına kattığı değerler, sanatın yapabilirliğinin göstergesidir. Üretilen yapıtlar, üretim sürecindeki zorluklara karşın başarıyı amaçlar, gelişimi ve değişimi de beraberinde getirir. Bu kapsamda öğrencilerimizle birlikte çalıştığımız dijital sergilerle insanlara ulaşabilmiş olmaktan mutluluk duyuyoruz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.’’

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