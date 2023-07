Haliç Üniversitesi Metaverse bursu kazanan öğrenci ABD'ye staja gidiyor

Burs başvurularını değerlendirmek için, başkanlığını Haliç Üniversitesi’nden Dr. Öğr. Üyesi​ Emirhan Coşkun'un yaptığı, Kurumsal İletişim Daire Başkanı Filiz Dağ, Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Elif Altıntaş Kahriman, Yazılım Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Sait Erkovan ve Atlas Space CEO'su Burçin Gürbüz'ün yer aldığı jüri ekibi bir araya geldi. Jürinin yaptığı değerlendirme sonucunda, Haliç Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü 1. sınıf öğrencisi Mine Örüklü burs almaya hak kazandı. Başarılı öğrenci aldığı burs ile Atlas Space’in ABD – Miami’de yer alan ofisinde staj yapma şansı yakaladı. Örüklü bununla birlikte, gelecek yıl Kuzey Amerika’da gerçekleşmesi planlanan metaverse fuarlarından birine Atlas Space şirketi bünyesinde katılma hakkı elde etti.

Burs program kazananının açıklanmasının ardından, başarılı öğrenci Haliç Üniversitesi’nde Rektör Prof.Dr. Zafer Utlu ve Atlas Space CEO’su, Mimar Burçin Gürbüz ile bir araya geldi. Burs kazananı Mine Örüklü Burçin Gürbüz’e ve Rektör Zafer Utlu’ya metaverse projesinin detaylarından bahsetti. Örüklü projesi ve kazandığı bursla ilgili şunları söyledi: ‘‘The Genesis of Realm Collection adlı projem, 5555 parçadan oluşan, krallar ve kraliçelerin olduğu bir NFT koleksiyonu. Play To Earn ve Watch To Earn konseptine sahip ve aynı zamanda Open Sea’den satın alınabiliyor. Kullanıcılar oyun oynarken interaktif sorulara cevap verilerek, ödüller üzerinden gelir elde edilebiliyor. Projemin jüri tarafından kabul edilmesi ve bursu kazandığım için çok mutluyum. ABD’ye gideceğim ve orada staj yaparak kendimi Metaverse alanında geliştireceğim için de çok heyecanlıyım.’’

Metaverse alanında Türkiye’nin en önemli markalarından biri olan Atlas Space’in CEO’su Burçin Gürbüz üniversitenin 5. Levent kampüsünde gerçekleşen buluşmada, yürüttükleri iş birliği ile ilgili şu ifadeleri kullandı: ‘‘Haliç Üniversitesi ile iş birliğimize, ‘Şu an tüm dünyanın yakından takip ettiği Metaverse sektörünün en önemli tasarımcıları, en nitelikli geliştiricileri, en kalifiye yaratıcıları neden bizim ülkemizden çıkmasın?’ diyerek başlamıştık. Geçtiğimiz yıl temellerini attığımız bu projenin güzel sonuçlarını görmek ve iş birliğimizin bu yıl da devam edecek olması benim için oldukça değerli. Fiziksel dünyanın dijital bir düzleme geçişinin hepimiz farkındayız, dünyanın en büyük şirketleri operasyonlarını birer birer dijital ortamlara aktarıyor. Şunun da farkındayız ki; yeni düzlemin marka yüzleri artık sadece takım elbiseli beyaz yakalar değil. Hayallerine odaklanabilen, girişimci ve cesur gençler sahnede olacak.

İşte tam da bu noktadan hareketle, biz Atlas Space olarak, bu genç ve meraklı zihinlere bu dünyanın kapılarını açalım ve parlak zihinlerin inovatif fikirleriyle de değerimizi yükseltelim istiyoruz. Dahası, onlarla birlikte öğrenelim. Sektör oldukça popüler olmakla birlikte, teknoloji ve içerikler her geçen gün hızla gelişiyor. Bugüne kadar daha çok Kuzey Amerika’da gelişen, tohumlanan Metaverse - Web 3.0 alanındaki teknoloji gelişmelerinde ülkemiz bugün dünyada ileri seviyede. Bu tarz projeler ile güncel kalmak ve hatta bu sektöre erken yaşta adım atıp bu sektör ile birlikte evrilmek çok kritik bir fırsat. Metaverse bursuna başvuru yapan, bu sürece katkısı bulunan herkese teşekkür ediyorum. Burs programını kazanan genç arkadaşımız Mine’yi ise canı gönülden kutluyorum. Bu yenilikçi alanda bugün aldıkları rolün, kendilerini gelecek yıllarda değerli noktalara taşıyacağına inanıyorum.’’

Haliç Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Zafer Utlu Metaverse bursunu kazanan öğrenci ve Atlas Space CEO’sunu makamında kabul ettiği buluşmada, üniversitenin Metaverse çalışmaları ve burs imkanları ile ilgili bilgiler verdi. Utlu: ‘‘Haliç Üniversitesi olarak pek çok farklı burs seçeneği ile öğrencilerimize eğitimleri süresince destek oluyoruz. Türkiye’de ilk defa Haliç Üniversitesi’nin verdiği Metaverse bursunun ilk kazanan öğrencisini staj ve eğitim odaklı çalışmalar yapabilmesi için ABD’ye gönderiyoruz.Sevgili öğrencimiz Mine’yi gösterdiği başarı ve de özgün projesi için tebrik ediyorum. Bu burs kapsamında iş birliği yaptığımız ve Metaverse alanında ülkemizin en önemli markalarından biri olan Atlas Space’e ve Sayın Burçin Gürbüz’e ise teşekkürlerimi sunuyorum. Metaverse burs programımız devam edeceği için, üniversite tercihi yapacak tüm adaylar da dahil olmak üzere, Blockchain, Yazılım, Oyun Tasarımı, Dijital Sanatlar, Mimarlık, AR, VR, NFT ve Kriptopara alanlarında içerik üreten tüm öğrencilerimiz burs programımıza bu yıl da başvurabilirler. Bu noktada güzel bir gelişmeyi daha paylaşmak isterim. ‘Yapay Zekâ ve Robotik Burs’ programımızı da bu yıl hayata geçiyoruz. Böylelikle, tüm dünyada büyük bir ilgiyle takip edilen Metaverse – Yapay Zekâ çalışmalarının, akademik dünyada da karşılık bulduğunu ve bunun Türkiye’de ilk defa Haliç Üniversitesi’nde gerçekleştiğini belirtmekten mutluluk duyuyorum.

Metaverse büyük bir dönüşümü beraberinde getirdi ve bu değişim giderek hayatın her alanına yansımaya başladı. Bu kavramla birlikte artık yeni nesil meslekler ve sektörler oluşmaya başladı diyebiliriz. Bu değişimi yakalayabilmek ve bu alanlara nitelikli insan gücünü yetiştirecek alt yapıyı bugünden kurmak ise bir dünya üniversitesi olmanın en önemli göstergesi olacaktır. Bu ilkeden hareketle, Haliç Üniversitesi olarak metaverse, robotik, AR -VR teknolojileri ve yapay zekâ ile ilgili sürdürdüğümüz AR-GE çalışmalarımıza devam ediyor ve ülkemizin bu alandaki görünürlüğüne katkı sunabilmeyi hedefliyoruz.’’ şeklinde konuştu.