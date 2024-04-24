Halı sektörünün başkentinde önemli fuar

Gaziantep Ticaret Odası iş birliğiyle bu yıl ilki düzenlenecek olan Gaziantep Halı Fuarı, halı sektörünün güçlü firmalarını bir araya getirerek sektörün gelişimine katkı sağlayacak. Orta Doğu ve MENA bölgesi ağırlıklı olmak üzere Kuzey Afrika ve Avrupa'dan çok sayıda yabancı ziyaretçiyi ağırlayacak Gaziantep Halı Fuarı’nda el yapımı halı ve seccade çeşitlerinden, makine yapımı halılara, kilim ve paspaslara kadar sektörün tüm üretim kalemlerine yer verilecek. Ayrıca tekstil zemin kaplamaları, lifler, iplikler, tekstil makine ve aksesuarları da fuar kapsamında sergilenecek.

Halı sektörünün başkenti Gaziantep’te düzenlenecek fuar, Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Güneydoğu Anadolu Halı İhracatçıları Birliği (GAHİB), Gaziantep Halıcılar ve Dokumacılar Odası'nın destekleriyle düzenlenecek ve 2 salon, 30 bin metrekare alanda 10 ülkeden 200 firma ve firma temsilciliğinin katılımı ile gerçekleşecek.

“Dünya halı modasını Gaziantep belirliyor”

Gaziantep Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, halı sektörünün Gaziantep ekonomisinin lokomotif sektörlerinden biri olduğunu belirterek, 28 Mayıs'ta başlayacak olan Gaziantep Halı Fuarı için heyecanlı olduklarını dile getirdi. Yıldırım, “Dünya halı modasını belirleyecek kadar güçlü bir üretim altyapısı ve pazar payına sahip olan Gaziantep, 28-31 Mayıs tarihlerinde dünya halı sektörünü ağırlamaya hazırlanıyor. Gaziantep Halı Fuarı'na dünyanın dört bir yanından sektör temsilcilerinin şehrimize gelmesi heyecan verici. Sektördeki firmaların var olan iş bağlantılarını güçlendirmesi, yeni iş bağlantıları kurması açısından büyük fayda sağlayacağından şüphemiz yok. Aynı zamanda, 6 Şubat depremlerinden ağır yara almış olan bölgemizin yeniden ayağa kalkması, ticaretin ve üretimin canlanması adına da olumlu bir katkı sunacaktır. Tüm sektör temsilcilerini 28 Mayıs’ta Gaziantep’e bekliyoruz” şeklinde konuştu.

“Gaziantep dünya halı sektörünü ağırlamaya hazırlanıyor”

Fuarlar Yapım A.Ş. Genel Müdürü İlhan Ersözlü ise Gaziantep’in, makine halısı üretiminde ve ihracatında lider olduğunu belirterek, “Bu potansiyelin dünya çapında ve ülkemizde daha geniş kitlelere ulaşması gerektiğine inanıyoruz. Bu yıl ilk defa düzenleyeceğimiz fuarın sektörde büyük yankı uyandıracağına düşünüyoruz” diye konuştu.

Gaziantep Halı Fuarı yeni iş fırsatları için önemli bir platform

Halı sektörü, Türkiye'nin dünya genelindeki ticaret hacmini 17,2 milyar dolara taşımıştır. Türkiye, 117 ülkeye yaklaşık 3 milyar dolarlık halı ihracatı gerçekleştirmiştir ve bu alanda önemli bir oyuncu konumundadır. Gaziantep Halı Fuarı, sektördeki firmaların iş bağlantılarını güçlendirmesi ve yeni iş fırsatları yakalaması için önemli bir platform olacaktır.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fuara Birleşik Arap Emirlikleri, Almanya, Irak, Mısır, Libya, İngiltere, Bulgaristan, Fransa, Avustralya, Hollanda, İsviçre, İtalya, İspanya, Güney Kore, Rusya, Malezya, Kuveyt, Suudi Arabistan, Nijerya ve Kenya'dan çok sayıda ziyaretçi bekleniyor.

Gaziantep Halı Fuarı, 28-30 Mayıs 2024 tarihlerinde 10.00-18.00, 31 Mayıs 2024 tarihinde ise 10.00-17.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.