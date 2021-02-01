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Yaşam Halı sahalar ne zaman açılacak?
Yaşam

Halı sahalar ne zaman açılacak?

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle sosyal mesafe kuralları ve bulaşıcılığı azaltmaya yönelik halı sahalar kapatılmış, yeni kararın korona virüs vaka sayısının durumuna göre belli olacağı bildirilmişti. Bugün gerçekleştirilen Kabine Toplantısı kararlarında halı sahalar gündeme geldi mi? Halı sahalar ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-02-01 21:52:00 -
Halı sahalar ne zaman açılacak?

Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında mekanların yeniden ne zaman açılacağı merak ediliyor. Halı sahalar açılacak mı?

Halı sahalar ne zaman açılacak?

Halı sahaların hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Yeni yılın ilk döneminde vaka sayılarının azalması ile birlikte söz konusu işletmelerin açılabileceği tahmin ediliyor.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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