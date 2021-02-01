Aşılama uygulamasının başlaması ve alınan tedbirlerin etkisini göstermesi sonrasında mekanların yeniden ne zaman açılacağı merak ediliyor. Halı sahalar açılacak mı?

Halı sahalar ne zaman açılacak?

Halı sahaların hangi tarihte açılacağı henüz belli olmadı. Yeni yılın ilk döneminde vaka sayılarının azalması ile birlikte söz konusu işletmelerin açılabileceği tahmin ediliyor.

Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.