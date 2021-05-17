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Yaşam Halı saha ve yüzme havuzları ne zaman açılacak?
Yaşam

Halı saha ve yüzme havuzları ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı’nın “Kademeli normalleşme tedbirleri” isimli genelgeyi yayımlamasıyla birçok sorunun yanıtı aranmaya başlandı. Bu sorulardan bir tanesi de halı saha ve yüzme havuzlarına ilişkin oldu. Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecinde kapatılan işletme yerleri arasında halı saha ve yüzme havuzları da yer alıyordu. Tam kapanmanın sona ermesiyle birlikte halı saha ve yüzme havuzlarının açılıp açılmayacağı merak konusu oldu. Peki, halı saha ve yüzme havuzları ne zaman açılacak?

Yeniakit Publisher
2021-05-17 15:58:00 -
Halı saha ve yüzme havuzları ne zaman açılacak?

17 Mayıs tarihinde sona eren tam kapanma sürecinin ardından birçok işletme yerinin açılıp açılmadığı merak edilirken halı saha ve yüzme havuzları da merak edilenler arasında yer aldı.

17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşmeye geçilirken birçok işletme yerinin çalışma durumlarına ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan karar geldi.

Halı saha ve yüzme havuzları ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “Kademeli normalleşme tedbirleri” isimli genelgede bazı işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edileceği belirtildi. Bu işyerleri şu şekilde;

Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, Spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar.

Dolayısıyla halı sahalar ve yüzme havuzları 1 Haziran tarihine kadar kapalı kalacak. 1 Haziran tarihinden sonra halı sahalar ve yüzme havuzlarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi ve Kabine toplantısı kararları beklenecek.

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