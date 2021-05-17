17 Mayıs tarihinde sona eren tam kapanma sürecinin ardından birçok işletme yerinin açılıp açılmadığı merak edilirken halı saha ve yüzme havuzları da merak edilenler arasında yer aldı.

17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kademeli normalleşmeye geçilirken birçok işletme yerinin çalışma durumlarına ilişkin İçişleri Bakanlığı’ndan karar geldi.

Halı saha ve yüzme havuzları ne zaman açılacak?

İçişleri Bakanlığı’nın yayımladığı “Kademeli normalleşme tedbirleri” isimli genelgede bazı işyerlerinin faaliyetlerine geçici olarak ara verilmesine devam edileceği belirtildi. Bu işyerleri şu şekilde;

Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu, Spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar.

Dolayısıyla halı sahalar ve yüzme havuzları 1 Haziran tarihine kadar kapalı kalacak. 1 Haziran tarihinden sonra halı sahalar ve yüzme havuzlarına ilişkin İçişleri Bakanlığı'nın yeni genelgesi ve Kabine toplantısı kararları beklenecek.