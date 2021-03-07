  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Halfeti'de 'Koku Festivali'
Aktüel

Halfeti'de 'Koku Festivali'

Şanlıurfa’nın Halfeti ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Koku Festivali az sayıda katılımla gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-03-07 18:39:00 -
Halfeti'de 'Koku Festivali'

Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde bu yıl 3’üncüsü düzenlenen “Koku Festivali” az sayıda katılımcı ile gerçekleştirildi. Eski Halfeti kırsalında organizasyonun son gününde koku yürüyüşü kapsamında ‘Mezopotamya sümbülü’ ve ‘meşe ağacı’ tanıtıldı. Prof. Dr. Hasan Akan, katılımcılara Mezopotamya sümbülünün sadece bu bölgede yetiştiğini belirterek, kokusu bakımından önemli bir bitki çiçeği olduğunu söyledi. Halfeti Kaymakamı Selami Korkutata da koku festivalinin her geçen yıl daha da geliştiğini ifade ederek pandemiye rağmen bu imkanların oluşturulmasında emeği geçenleri kutladı.

Etkinlik kapsamında bir açıklama yapan Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, “Bu yıl festivalin 3’üncüsünü düzenliyoruz. Festival kapsamında 4 kilometre yürüyerek Mezopotamya sümbülünün yetiştiği alana geldik. Bu tür sadece Eski Halfeti’de yetişiyor. Halfeti ilçemiz hem Karagülü ile hem de Mezopotamya Sümbülü ile anılan bir ilçedir. Ben bu festivalde emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Festival ile hem Halfeti turizmine hem de ilçede yetişen Karagül ve Mezopotamya sümbülüne dikkat çekilmesi ve tanıtımına katkı sunulması hedefleniyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Türkiye'ye sinsi tuzak! Binlercesini hazırlıyorlar
Dünya

Türkiye'ye sinsi tuzak! Binlercesini hazırlıyorlar

Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Dr. Hicran Kazancı, Sincar'da yer alan 2 bin 500 PKK'lıya eğitimler verileceğini ve bu eğitim dest..
Kâbe'nin yanı başında LGBTİ rezaleti! İki erkekten ahlaksızlık
Dünya

Kâbe'nin yanı başında LGBTİ rezaleti! İki erkekten ahlaksızlık

Batı'ya reform sözü veren Suudi Arabistan Veliaht Prensi Salman'ın el altından yönettiği ülkede tüm Müslümanları yaralayan gelişmeler yaşanı..
İran yancısı Şii lider çıldırdı!
Gündem

İran yancısı Şii lider çıldırdı! "Türkiye'ye karşı savaşmaya hazırım"

Terör örgütü PKK bitme noktasına geldikçe bölgede yeni maşalar ortaya çıkıp Türkiye'ye meydan okumaya başlıyor. Son olarak İran’a yakınlığı ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay