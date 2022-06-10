Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyalinin ardından bölgede hareketlilik!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın operasyon sinyali vermesinin ardından Suriye’nin Halep şehrinde bir araya gelen halk, Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gösteri düzenledi.
Suriye’nin Halep şehrinde halk, Suriye’nin kuzeyinde beklenen askeri operasyonlarda Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için gösteri düzenledi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Bir gece ansızın girebiliriz” ifadeleriyle Suriye’nin kuzeyine operasyon sinyali vermesinin ardından, operasyonun yapılacağı tahmin edilen bölgelerde hareketlilik devam ediyor.
SMO ve TSK'ya destek gösterisi
Suriye’nin Halep şehrine bağlı Mare kasabasında halk, beklenen askeri operasyonlar nedeniyle Suriye Milli Ordusu (SMO) ve Türk Silahlı Kuvvetlerini desteklemek için bir araya geldi.
Gösteriye katılan yüzlerce Suriyeli, şehri PKK terör örgütünden kurtarmak için hazırladıkları pankartlar ve Suriye bayrakları ile tezahürat yaptı.