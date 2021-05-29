Halep'te Esed rejiminin seçimlerine katılmayan 14 kişi tutuklandı
Beşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep'te seçimlere katılmayan 14 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Beşar Esed rejiminin kontrolündeki Halep'te seçimlere katılmayan 14 kişinin tutuklandığı bildirildi.
Bölgeden haber aktarımı yapan kaynaklardan edinilen bilgilere göre, Halep'in Bustan el Kasr ve El Kallasa mahallelerinde "Devlet başkanlığı seçimlerine katılmamak, kutlama yapmamak ve seçimlerin sahte olduğu söylemlerini yaymak" suçlamalarıyla bir dizi gözaltı operasyonu gerçekleştirildi.
Beşar Esed rejimine bağlı güçler tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda en az 14 sivilin gözaltına alınarak bilinmeyen bir yere götürüldüğü ifade edildi.
Operasyon esnasında ismi geçen mahalleler giriş ve çıkışlara kapatılarak diğer bölgelerden izolasyonu sağlandı.
Baskınlar esnasında sivillere yönelik şiddet uygulandığını aktaran kaynaklar, gözaltına alınmak üzereyken kaçan sivillerin yakalanması için bölgede rejim güçlerince operasyon başlatıldığını aktardı.
Suriye'de Beşar Esed rejimi kontrolündeki bölgelerde düzenlenen "devlet başkanlığı seçimlerinde" Beşar Esed yüzde 95,1'le zaferini ilan etmişti.