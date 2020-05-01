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Aktüel

Halep’te bir tüp gaz deposunda patlama: 5 ölü, 18 yaralı

Suriye’nin Halep kentinde bir tüp gaz deposunda meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 15:18:48 -
Halep’te bir tüp gaz deposunda patlama: 5 ölü, 18 yaralı

Suriye’nin Halep kentinde bir tüp gaz deposunda meydana gelen patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiği, 18 kişinin yaralandığı bildirildi.


Suriye’nin Halep kentinin kuzeyindeki Nubbul beldesinde bir tüp gaz deposunda patlama meydana geldi. Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, patlamada 5 kişinin hayatını kaybettiğini, 15 kişinin yaralandığını açıkladı. Patlama sonucu birkaç evin yıkıldığı ifade edildi. Kurtarma ekipleri enkaz altına kalanları çıkartmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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