Halay çekerken görüntülenen Davutoğlu'ndan korona tavsiyesi

Sadece birkaç gün önce partisinin Gaziantep İl Başkanlığının açılışında halay çekerken görüntülenen Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, koronavirüs salgını ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sosyal medya hesabından bir mesaj paylaşan Davutoğlu, "Yanlışlarınızın faturasını vatandaşa kesmeyin. Almak zorunda kalacağınız kapsamlı kapanma kararını gecikmeden alın" ifadelerini kullandı.

"Günü değil, canı kurtarın! Yanlışlarınızın faturasını vatandaşa kesmeyin! Almak zorunda kalacağınız kapsamlı kapanma kararını gecikmeden alın ve kapanma süresince şu 4 tedbiri hayata geçirin!" diyerek tavsiyelerini sıralayan Davutoğlu şunları kaydetti.

1- Esnafımızın kira ve tüm faturaları devlet tarafından karşılanmalı, 5000 TL'den az olmamak üzere ciro kaybı desteği verilmelidir.

2- Hasat dönemine giren çiftçilerimize özel bir uygulama yapılmalı; ayrıca mazot, gübre ve yem ihtiyaçları devlet tarafından karşılanmalıdır.

3- İşçilerimiz için kısa çalışma ödeneği derhal tekrar başlatılmalıdır.

4- İşsizlere ve sosyal yardıma muhtaç kesimlere açlık sınırı olan 2736 TL'den az olmamak üzere hane başı yardım yapılmalıdır.