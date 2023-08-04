Hala 'Menzil'de kimsesiz depremzede çocuk' diyorlar! Cevabı Derya Yanık verdi

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı AK Parti Milletvekili Derya Yanık, CHP'li komisyon üyelerinin depremzede refakatsiz çocukların Adıyaman’da Menzil tarikatının Buhara evlerinde kaldığı iddialarının yerinde incelenmesi için Komisyon Başkanlığı'na yaptığı başvuruya yanıt verdi.

Yine inceleme başvurusu yaptılar!

CHP’li Sezgin Tanrıkulu, Gülizar Biçer Karaca, Ali Haydar Hakverdi, Mahmut Tanal ve Aysu Bankoğlu, komisyona başvurarak Menzil Tarikatı’na ait Buhara evlerinde tutulduğu iddia edilen deprem mağduru kimsesiz çocukların durumuna ilişkin yerinde inceleme talebinde bulundu.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Derya Yanık, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı olduğu dönemde hazırlanan inceleme sonucunu gönderdi.

'Refakatsiz hiçbir çocuğun kalmadığı görülmüştür'

Menzil tarikatına ait Buhara Evleri'nde iddialar gündeme gelir gelmez yapılan incelemenin sonucu şöyle:

Durak (Menzil) köyü Buhara evlerinde refakatsiz çocukların kaldığı haberlerine istinaden, Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğümüzce Menzil köyünde inceleme yapılmıştır. Ailelerin kaldığı çadır kentler tek tek gezilmiştir. Yapılan inceleme ve gözlemlerde refakatsiz olarak hiçbir çocuğun barınmadığı, çocukların aile bütünlüğü içerisinde ailesi ile birlikte kaldığı, ailelerin ise kendi istekleri ile kaldıkları görülmüştür.

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