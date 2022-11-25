  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Hala kriz çığırtkanlığı yapacak mısınız? AVM'lerde "Muhteşem Cuma" izdihamı!
Gündem

Hala kriz çığırtkanlığı yapacak mısınız? AVM'lerde "Muhteşem Cuma" izdihamı!

Firmaların, "Muhteşem Cuma" adındaki indirim günleri AVM'ler ile mağazalarda izdihama neden oldu. Görüntüleri izleyenler, "Ekonomik kriz nerede?" diye sordu.

Yeniakit Publisher
2022-11-25 23:54:00 -
Hala kriz çığırtkanlığı yapacak mısınız? AVM'lerde "Muhteşem Cuma" izdihamı!

 Yeniakit.com.tr 

Bugün Türkiye genelinde, "Muhteşem Cuma" adı altında indirim günü uygulandı.

İstanbul'daki birçok mağazada, görenleri hayrete düşüren anlar yaşandı.

AVM'ler açılmadan önce uzun kuyruklar oluşurken, alışveriş yapmak için birbirleri ile yarışıp izdihama sebep olanların görüntüsünü izleyenler, "Ekonomik kriz nerede?" diye sordu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23