Hala kriz çığırtkanlığı yapacak mısınız? AVM'lerde "Muhteşem Cuma" izdihamı!
Firmaların, "Muhteşem Cuma" adındaki indirim günleri AVM'ler ile mağazalarda izdihama neden oldu. Görüntüleri izleyenler, "Ekonomik kriz nerede?" diye sordu.
Yeniakit.com.tr
Bugün Türkiye genelinde, "Muhteşem Cuma" adı altında indirim günü uygulandı.
İstanbul'daki birçok mağazada, görenleri hayrete düşüren anlar yaşandı.
AVM'ler açılmadan önce uzun kuyruklar oluşurken, alışveriş yapmak için birbirleri ile yarışıp izdihama sebep olanların görüntüsünü izleyenler, "Ekonomik kriz nerede?" diye sordu.