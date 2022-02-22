Hal yasası ne zaman çıkacak? Hal yasası son durum ne?

Hal yasası ne oldu? sorusu fahiş fiyat artışları sonrası vatandaşlar tarafından sorgulanmakta. Fiyatlardaki doğal olmayan yükselişlere karşı fahiş fiyat fırsatçıları ile mücadele kapsamında gözler bir süredir üzerine konuşulan hal yasasına çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika ziyareti dönüşü uçakta basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erdoğan, yeni hal düzenlemesi hakkında açıklamalar yaptı.

Hal yasası son durum ne?

Hal yasası vardı gündemde. İstenilen maksada ulaşmaz diye mi düşündünüz de bekliyor yoksa genişletiliyor mu? Neden çıkmadı o? sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle cevap verdi: "Tüketiciye yönelik üzerinde çalıştığımız dört düzenlememiz var. Bir tanesi tüketiciyi korumaya yönelik bir düzenleme. O bitmek üzere. İkincisi e-ticaretle alakalı düzenleme. Üçüncüsü perakende ve dördüncüsü de hal kanunu. Bunların hepsi birlikte düşünülebilir. Hal Kanunuyla alakalı bir taslağımız var ama arzu ettiğimiz neticeyi alabilmek için sıralı bazı adımların gerçekleşmesi gerekiyor. Bu arada Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız büyük illerin büyük hallerinin çıkışlarında kontrol noktaları oluşturdu. Burada hem Hazine ve Maliye Bakanlığımızın hem de Ticaret Bakanlığımızın denetim elemanları var. Ürünlerin halden çıkışından markete ulaştığı fiyata, kamyonların taşıdıkları miktara kadar bir denetim söz konusu. Halleri tam anlamıyla kayıt altına almak istiyoruz. Çıkacak olan düzenlemeyle hem hal içerisindeki yönetimin regüle edilmesini hem oraya üreticilerin girmesini sağlayacağız. Yani orada belli bir kotada üretici birliklerine bir kontenjan vereceğiz ve onların hallere girmesini sağlayacağız ki fiyatların dengelenmesinde bir rol oynayabilsinler. Tabi taslağımız var ama bu düzenlemeleri yapıp akabinde onu geçireceğiz. Bir sıralaması ve bir mantığı var kendi içerisinde."