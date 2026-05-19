Hal Ve His Dergisi’nin 2. sayısı bosna dosyasıyla okurlarıyla buluştu

ALİ KANTARCI/İSTANBUL

Çekmeköy’de eğitim hayatını sürdüren Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerinin yoğun emek ve katkılarıyla hazırlanan Hal ve His Dergisi, ikinci sayısıyla yayın hayatındaki istikrarlı yürüyüşünü sürdürüyor. Genel Yayın Yönetmenliğini Emirhan Kemendi’nin, editörlüğünü ise Zehra Bıçakçı’nın üstlendiği derginin yeni sayısı, bu kez Bosna Hersek dosyası ile okurların karşısına çıktı.

İlk sayısında “Mazlum Coğrafyalar” serisi kapsamında Filistin/Gazze konusunu işleyerek dikkat çeken öğrenci dergisi, ikinci sayısında tarihî ve kültürel bağlarımızın güçlü olduğu evlad-ı Fatihan Bosna’yı merkeze aldı. Genç kalemlerin hazırladığı içeriklerde Bosna’nın yakın tarihinden kültürel hafızasına, yaşanan acılardan direniş ruhuna kadar pek çok başlık ele alındı.

BOSNA’YA VEFA, İNSANLIĞA SORUMLULUK

Derginin giriş yazısında okul müdürü Kahraman Selçuk, Bosna meselesinin yalnızca tarihsel bir olay olarak değerlendirilmemesi gerektiğine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bu derginin ikinci sayısında Bosna’yı konuşuyor olmamız bir tesadüf değil, bir sorumluluktur. Unutmayalım ki Bosna’yı unutan, insanlığı da unutur. Rabbimiz bizlere Bosna’nın acısını yüreğinde taşıyan ama umudunu hiç kaybetmeyen bir nesil olmayı nasip etsin.” Selçuk’un bu mesajı, derginin temel yaklaşımını da ortaya koyuyor: Geçmişin acılarını unutmadan, bilinçli ve duyarlı bir gençlik inşa etmek.

“MAZLUM COĞRAFYALARI UNUTMAYACAĞIZ”

Derginin editörü Zehra Bıçakçı ise ikinci sayının hazırlanış amacına ilişkin yaptığı değerlendirmede, küresel vicdan krizine dikkat çekerek Bosna dosyasının bir farkındalık çağrısı olduğunu vurguladı. Bıçakçı, “Amacımız yine aynı; bütün uluslararası kurum ve kuruluşların geçerliliğini sorgulatan, ortaya koydukları direnişle insanlık kavramına yabancılaşmış bir dünyaya insanlık dersi veren, yılmayan, yıkılmayan kardeşlerimizin ülkesi Bosna Hersek’i genç kuşaklara anlatmak” ifadelerini kullandı.

GÜRAY SÜNGÜ’DEN GENÇ YAZARLARA ÖNEMLİ MESAJLAR

Derginin bu sayısında dikkat çeken bölümlerden biri de yazar Güray Süngü ile gerçekleştirilen özel söyleşi oldu. Söyleşide yazarlık serüveninden dergiciliğe, gençlerin okuma alışkanlıklarından edebiyatın dönüştürücü gücüne kadar birçok konu ele alındı. Süngü, genç yazarlara hitaben “İyi bir yazar olmanın ön koşulu okumaktır” diyerek, güçlü bir kalemin temelinde nitelikli okuma alışkanlığının bulunduğunu ifade etti. Ayrıca dergiciliğin dijital çağda hâlâ güçlü bir mecra olduğuna işaret ederek, “Dergiler bitmiş değil” mesajını verdi.

GENÇ KALEMLERİN GÜÇLÜ KATKISI

Hal ve His Dergisi’nin Bosna dosyasında öğretmen ve öğrencilerden oluşan geniş bir yazar kadrosu yer aldı. Sayıda; Kahraman Selçuk, Enver Günaydın, Murat Ağdaş, Şeyma Nur Yılmaz, Emirhan Kemendi, Rumeysa Aksu, Sevda Dıraga Canbaz, Zehra Bıçakçı, Azra Tanuğur, Beril Su Gökgöz, Ebrar Sude Altunsoy, Elanur Arslantürk, Fatma Zehra Can, Hafsa Baydemir, Nisanur Günay, Nisanur Gürgör, Ruaa Haj Abdo, Selin Seçkin, Nisanur Şertbetçi, Tuana Merve Kaymaz ve Zeynep Sevde Tamcan imzası bulunuyor.

Öğrencilerin kaleme aldığı yazılar hem edebî derinliği hem de toplumsal duyarlılığıyla dikkat çekiyor.

EĞİTİMDE MEDYA BİLİNCİNE KATKI

Çekmeköy Şehit Ömer Halisdemir Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde faaliyet gösteren Medya Birimi tarafından hazırlanan dergi, öğrencilerin yazma, araştırma ve medya üretim becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Aynı zamanda gençlerin dünya meselelerine duyarlılık kazanmasına katkı sunan Hal ve His Dergisi, okul yayıncılığı alanında örnek çalışmalar arasında gösteriliyor. Dergi hakkında detaylı bilgi almak isteyenler, okulun Medya Birimi ile iletişime geçebiliyor.