Haklı bir itiraf...

Konu bölücü terör örgütleri olunca 'haklı' olarak mangalda kül bırakmayan köhne milliyetçi zihinler, toplumun değelreirne dinamit döşeyen akımlara, kendini dinamitle patlatanlara gösterdiği tepkiyi göstermiyor! LGBT'li Ebrar Türkiye'nin ve türk halkının zihin tutulmasını ifşa etmeye vesile oldu...

"Değerlerimiz topraktan daha mı değersiz? Toprak, üzerinde değerlerini rahatça yaşayabildiğin için değerli-kutsal değil mi? Neden topraklarına göz diken örgütlere ülkelere gösterdiğiniz tepkiyi değerlerinizi al aşağı edenlere göstermiyorsunuz? Bizi biz yapanı yitirince neye yarayacak kuru toprak parçası?" sorusu akıllara geldi...

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