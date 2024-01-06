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Dünya Hakkında rüşvet iddiaları vardı! İstifa etti
Dünya

Hakkında rüşvet iddiaları vardı! İstifa etti

Yeniakit Publisher
2024-01-06 19:22:00 -
Hakkında rüşvet iddiaları vardı! İstifa etti

ABD'de bireysel silahlanma hakkını savunan Ulusal Silah Birliği (NRA) Başkanı Wayne LaPierre, hakkında açılan rüşvet davası nedeniyle duruşma öncesinde istifa etti.

Ulusal Silah Birliğinden yapılan açıklamada, LaPierre'nin sağlık gerekçesiyle görevi bıraktığı belirtildi.

Açıklamada, LaPierre'nin, hakkında açılan rüşvet davasına karşı mücadelesini sürdüreceği ifade edildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen LaPierre, "Başardığımız her şeyden gurur duyarak Ulusal Silah Birliğinden istifa ettiğimi duyuruyorum. Herkesin silah edinme hakkını savunmaktan asla vazgeçmeyeceğim." ifadesini kullandı.

1991'den beri NRA'nın başkanlığını yürüten 74 yaşındaki LaPierre, özel jetle seyahatler, yat gezileri, Afrika safarileri ve benzeri faaliyetlerde "milyonlarca dolar rüşvet almakla" suçlanmış ve hakkında dava açılmıştı.

Davanın duruşması 8 Ocak'ta yapılacak.
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Ülkedeki silahlı şiddetten dolayı video oyunlarını, medyayı ve siyasetçileri sorumlu tutan LaPierre, "Silahlı kötü bir adamı durduran tek şey, silahlı iyi bir adamdır." ifadesiyle silahlanma hakkını savunmuştu.

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