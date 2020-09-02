Hakkında 79 kez ağırlaştırılmış müebbet istenen sanık, böyle beyan verdi

Türkiye'ye ihanet eden Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz 2016'da yaptığı kanlı darbe girişiminde komuta merkezi olarak kullandığı Akıncı Üssü'ndeki eylemlerle ilgili dava devam ediyor.

475 sanıklı davanın duruşması, Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki salonda görüldü. Duruşmaya tutuklu sanıklar ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, hakkında 79 kez "ağırlaştırılmış müebbet hapis" cezası istenilen eski Tuğgeneral Recep Sami Özatak, esas hakkındaki mütalaaya karşı dün başladığı savunmasını tamamladı.

Sami Özatak, hain darbe girişiminin yaşandığı 15 Temmuz'da, Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki mesaisini tamamlayıp çıkmak üzereyken Genelkurmay Başkanlığından, Türkiye genelindeki uçuşların iptal edildiğiyle ilgili emrin gelmesi üzerine karargahta kalmayı sürdürdüğünü söyledi. Bu süre boyunca kanunsuz bir eylemde bulunmadığını öne süren Özatak, herhangi bir kimseyi de yanlış yönlendirmediğini iddia etti.

Özatak, aleyhindeki ifadelerde ise çelişkilerin bulunduğunu ileri sürdü ve bu sebeple söz konusu beyanların hükme esas alınamayacağını söyledi.

Sanık avukatı da beyanda bulundu.

Daha sonra duruşmaya, yarın devam edilmek üzere ara verildi.