Hakkında 40 yıl hapis cezası olan kaçak hükümlü yakayı ele verdi
Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde 40 yıl hapis cezası bulunan "çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçlarından hükümlü kaçak yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamada, Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipleri Amirliği tarafından, aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmada "hükümlü veya tutuklunun kaçması" ve "çocuğu veya beden ya da ruh bakımından kendini savunamayacak kişiyi öldürme" suçlarından toplamda 40 yıl hapis cezası ile aranan C.S.'nin yakalandığı belirtildi. Açıklamada, Diyarbakır Emniyet Müdürlüğü'nün, suç ve suçlu ile mücadelede aranan şahısların yakalanmasına yönelik kapsamlı çalışmalarını sürdürmeye kararlılıkla devam edeceği vurgulandı.