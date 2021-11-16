Hakkımızı CHP’ye helal etmiyoruz

RESUL EKREM ŞAHAN-OĞUZHAN GÜLTEKİN ANKARA

“Geçmişte bizim de hatalarımız oldu. Helalleşme yolculuğuna çıkma kararı aldım” diyerek takıyye yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu’na mağdurlardan tepki yağıyor. Başörtüsü ve katsayı zorbalığıyla hayatı karartılan 28 Şubat mağdurları, kapısına zincir vurulan imam hatipliler, CHP-HDP işbirliği sebebiyle yürekleri sızlatılan şehit yakınları ve gaziler, CHP’li belediyelerin ekmeğiyle oynayıp kapı önüne koyduğu işçiler ile CHP teşkilatlarında taciz-tecavüze uğrayan mağdur kadınlar, “CHP’ye hakkımızı helal etmiyoruz” diye haykırdılar. İşte helalleşmeyi imkansız kılan CHP zulümleri...

1. 28 Şubat cuntacıları ile işbirliği yapıp, başörtülüleri üniversitelere almadınız. AK Parti iktidarında üniversitelerde başörtüsüne serbestlik düzenlemesi çıkınca da iptal ettirmek için soluğu AYM’nin kapısında aldınız...

2. İmam Hatiplilere, Diyanet’e ve dindar kesime yıllarca kin kustunuz. Katsayı uygulaması ile zulmettiğiniz İHL’lerin, orta kesimle bağını koparmak için 8+4 gibi yollara başvurdunuz...

3. Sırf dini vecibelerini yerine getirdikleri için binlerce mütedeyyin TSK mensubunu ve kamu çalışanını fişleyerek ihraç ettirdiniz. On binlerce aileyi işsiz ve aşsız bıraktınız.

4. PKK’nın siyasi ayağı HDP ile ittifak yaptınız. “Her evden bir oy HDP’ye” diyerek kravatlı teröristleri Meclis’e taşıdınız. Bu da yetmezmiş gibi HDP ile birlikte tezkereye ‘hayır’ oyu verdiniz. Şehit yakınına küfredenlere gıkınızı dahi çıkarmadınız.

5. Vekillerinizin; askere, polise, masum insanlara kurşun sıkarken öldürülen teröristlerin cenaze törenlerine katılmasına göz yumdunuz. Eli kanlı teröristler için gözyaşı döken vekiller hakkında gereğini yapmadınız.

6. “Kimsenin ekmeği ile oynamayacağız” dediniz, ele geçirdiğiniz belediyelerde işçi kıyımı yaptınız. İstanbul’da 15 bin işçinin atılıp, 45 bin CHP yandaşının işe alınmasını organize ettiniz.

7. CHP teşkilatlarında art arda yaşanan taciz ve tecavüz rezaletleri karşısında üç maymunu oynadınız. Mağdur kadınlara sahip çıkmak bir yana, tecavüzcülerin arkasında durdunuz.

8. Türkiye’ye çağ atlatan, dünyanın gıpta ile baktığı dev projelere destek vermek yerine, ABD ve Avrupa’ya şikayet edip, yatırımcılara tehditler yağdırdınız. Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş gibi teröristlerin bırakılmasını isteyen Haçlı elçilerine destek verdiniz.

Yıllardan eski Türkiye’nin köhneleşmiş CHP zihniyetinin zulmüne maruz kalan Türk toplumu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun “helalleşme” açıklamasına kanmıyor. Akit’te konuşan mağdurlar ve STK temsilcileri CHP’ye kırmızı kart gösterdiler... 28 Şubat postmodern darbesinin mağduru olan başörtülü öğrencilerin kurduğu 28 Şubat Derneği Başkanı Emine İlyas, tepkisini şöyle dile getirdi:

Boş laflara karnımız tok

“Ülkemizdeki gelişimin önünü tıkayan en büyük darbelerden bir tanesi şüphesiz 28 Şubat’ır. Bu darbe ile birlikte inançlı bir nesil sosyal hayatın her alanında şiddetli bir mobinge uğrarken, yarının Türkiye’sine yön verecek dindar gençlik de üniversite koridorlarından uzaklaştırılmıştı. FETÖ elebaşının bir emriyle başını açan örgüt üyeleri bizler okul bahçesine dahi alınmaz iken koşa koşa sınıflardaki, anfilerdeki yerlerini almışlardı. Gelinen zamanda görüldü ki 15 Temmuz işgal girişimine giden yolun temelleri 28 Şubat’ta atılmıştır. Yetişen dindar nesil okullarını bitiremediği için onların alacakları görevleri FETÖ’nün örgüt elemanları bir şekilde işgal etmiştir. Hal böyle iken, devletimizin büyük uğraşlarla hâlâ temizlemeye çalıştığı örgüt üyelerini göreve geldiklerinde işlerine geri başlatacağını söyleyen Kılıçdaroğlu hangi yüzle bizimle helalleşecektir? Biz FETÖ ile iş tutanlara, şehitlerimize ve ailelerine küfür edenlere sahip çıkanlara hakkımızı helal etmiyoruz. Ülkemizin güneyinde Kürdistan hayali kuranlara karşı tezkereye hayır diyenlere hakkımızı helal etmiyoruz. Verilen demeci samimi bulmuyoruz. Sözlere değil, amellere bakıyoruz. İnançlı bir nesil olarak yarınlarımıza yön vermek için geçmişten ders alıyoruz. Boş sözlere karnınız tok.”

Millet samimiyetsizleri iyi bilir

Türkiye İmam Hatipliler Vakfı (TİMAV) Genel Başkanı Ecevit Öksüz de şunları dile getirdi: “Helalleşmek, hem insanî hem islamî bir erdemdir. Bu erdemlere itibar edilmesi, af isteyen ve özür dileyene helallik verilmesi, özrünün kabul edilmesi ise samimiyet şartına bağlıdır. Eğer bir kişi bu durumu samimiyetsiz bir alışkanlık haline getirdiyse; bunun anlamı, muhataplarını ya saf yerine koymakta ya da kendisini herkesten fazla akıllı sanmakta olarak görülür. Aziz milletimiz bu samimiyetsiz profilleri çok iyi bilir ve onlara hak ettikleri ile muamele ve mukabele eder. Bizden samimiyetle helallik isteyenle elbette helalleşebiliriz. Ancak, geçmiş nesiller adına, atalarımız adına kimse helallik almaya veya vermeye de yetkili değildir.”

Kapımızın önünden daha geçemez

Anadolu Güvenlik Korucuları ve Şehit Aileleri Konfederasyonu Başkanı Ziya Sözen ise, şunları söyledi: “Kılıçdaroğlu’nun bizimle helalleşmek istediğini düşünmüyoruz. Geçmişte CHP’nin HDP ile PKK ile yürümediği için onlardan helallik istediğini düşünüyoruz. Türkiye düşmanlarından helallik istediğini düşünüyoruz. FETÖ’cülerle helalleşmek istediğini düşünüyoruz. Değil bizimle helalleşmek, kapımızın önünden bile geçirmeyiz. Onlarla bu şartlarda helalleşecek bir durum yok. PKK ile HDP ile kol kola yürüdüğünü görüyoruz. Nerede bir Türkiye düşmanı varsa CHP onunla iş tutuyor. CHP’nin yaptığı davranışlar PKK’nın şehit ve gazilerimize sıktığı kurşundan daha çok canımızı yakmıştır. Oy devşirmek istiyorlar. Bizim hem bu dünyada hem de mahşerde iki elimiz CHP’nin yakasında olacaktır.”

Teröristlerle kol kola geziniyor

İç Anadolu Şehitler ve Gaziler Derneği Başkanı Zeki Dilmen de, şunları ifade etti: “Helalleşme yaşamakla olur. Senelerdir Atatürk’ün arkasına sığınıp bu milletin evlatlarına en acı zulmü yaptılar. Bu vatan için canını feda eden şehitlerimiz seneden seneye hatırlandı. Gazilerimiz ve yakınları başörtülü, sakallı diye daha düne kadar askeri alanlara ve GATA hastanelerine alınmıyordu. Daha yakın zamanda gördüğümüz gibi sınır ötesi harekat tezkeresine ‘hayır’ oyu vererek PKK’nın uzantısı HDP ile işbirliği yapıyorlar. Teröristlerle kol kola geziyorlar. Böyle bir zihniyetle helalleşmek, şehitlerimize ve gazilerimize karşı saygısızlık olur. Bu nedenle Kılıçdaroğlu’na hakkımızı helal etmiyoruz.”