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Hakkarili taksiciler taksimetreye geçti

Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, 14 taksi durağı temsilcisi ile taksimetreye geçtiklerini yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdular.

27 Ağustos 2019 Salı 16:09
Hakkarili taksiciler taksimetreye geçti

Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Abdi Arslan, 14 taksi durağı temsilcisi ile taksimetreye geçtiklerini yaptıkları basın açıklamasıyla duyurdular.


Hakkari Şoförler ve Otomobilciler Odasında bir araya gelen Başkan Abdi Arslan, durak temsilcileri ile yapılan basın açıklamasında kentte taksi ile toplu taşıma yapan 14 taksi durağında çalışan 134 T plakalı ticari taksi, taksimetreye geçtiklerini kamuoyuna duyurdular. Burada açıklamalarda bulunan Oda Başkanı Abdi Arslan, kentte taksi ile toplu taşıma yapan 14 taksi durağında çalışan 134 T plakalı ticari taksilerin taksimetreye geçtiklerini söyledi. Arslan, ”28 Ağustos 2019 tarihinden itibaren diğer illerde de uygulanmakta olan ve yolcu ile taksici arasında fiyat belirsizliğinin de giderilmesi hususunda taksi metre uygulamasına geçiyoruz. Taksi metre ücreti 4 TL ile kilometre başına 3,50 TL ücret alınacak. Taksi ile yolcu taşımacılığı bundan böyle belirtilen ücretlere göre yapılacak. Taksi metre açmayan taksiciler hakkında yapılacak denetimlerde yasal işlem yapılacak. Bu hususta bütün yolcuların ve taksicilerin duyarlı olması ve taksici esnafının müşterilerine nezaketli ve güler yüzlü davranması, giyim, kuşam ve konuşma üslubu ile örnek olunmasını rica ediyoruz” diye konuştu.


Ayrıca korsan taksicilik yapanlarla da mücadele edeceklerini belirten Aslan, korsan çalışan taksicilerin korsan çalıştıkları taktirde cezai işlem yapılması için şikayet edeceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 16:09
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