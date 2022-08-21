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Gündem Hakkari'deki sığınakta AT-4 füze ele geçirildi
Gündem

Hakkari'deki sığınakta AT-4 füze ele geçirildi

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir sığınakta, içerisinde AT-4 füzenin de olduğu mühimmat ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-21 15:41:00 -
Hakkari'deki sığınakta AT-4 füze ele geçirildi

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Eren Abluka-29 Operasyonu kapsamında, Hakkari İl Jandarma Komutanlığınca, Çukurca ilçesi kırsalında dün Jandarma Komando ve Güvenlik Korucu timlerinin katılımıyla istihbarata dayalı nokta operasyon gerçekleştirildi.

Bölgede tespit edilen bir sığınakta, AT-4 füze, 2 el bombası, 262 piyade tüfeği fişeği, büyük tüp, telsiz ve roket mühimmatı başlığı ile çok miktarda muhtelif yaşam malzemesi ele geçirildi.

Ele geçirilen malzemeler, emniyetli şekilde imha edildi.

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