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Yerel Hakkari'de yoğun kar yağışı: 22 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor
Yerel

Hakkari'de yoğun kar yağışı: 22 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Yeniakit Publisher
2023-12-22 11:54:00 -
Hakkari'de yoğun kar yağışı: 22 yerleşim birimine ulaşım sağlanamıyor

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Hakkari'de olumsuz hava koşulları nedeniyle 22 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor.

Dün akşam etkili olan yağış nedeniyle kent merkezi beyaza büründü, zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşandı.

İl Özel İdaresi'nden alınan bilgiye göre, kar nedeniyle 9 köy ve 13 mezra yolu kapandı.

Karla mücadele ekipleri, söz konusu yolların açılması için çalışma başlattı.

Karayolları ekipleri de ana yollarda kar küreme çalışması yürüttü.
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