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Aktüel Hakkari'de teröristlere ait el yapımı patlayıcı ile 6 roketatar mühimmatı imha edildi
Aktüel

Hakkari'de teröristlere ait el yapımı patlayıcı ile 6 roketatar mühimmatı imha edildi

Yeniakit Publisher
2020-09-14 13:53:41 -
Hakkari'de teröristlere ait el yapımı patlayıcı ile 6 roketatar mühimmatı imha edildi

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari'nin Çukurca ilçesinde teröristlere ait el yapımı patlayıcı ile 6 roketatar mühimmatının imha edildiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terörle mücadelenin kararlılıkla sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kahraman komandolarımızın Hakkari Çukurca'da icra ettikleri arama-tarama faaliyetlerinde 1 EYP ve 6 RPG-7 roketatar mühimmatı tespit edilerek Mayın ve El Yapımı Patlayıcı Tespit İmha Timimizce (METİ) imha edildi." ifadesi kullanıldı.

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